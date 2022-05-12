Türk ev tekstili sektörü ihracat pazarlarında yeni hedefler belirledi - Son Dakika

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Başkanı İbrahim Burkay, Kovid-19 salgını sürecinin tedarik zincirinde önemli bir değişime yol açtığını belirterek, "Ev tekstilinde daha önce rekabetçi olamadığımız, ürün satmakta zorlandığımız bazı pazarlarda fiyat tutturur hale geldik. Yeni dönemde özellikle Çin ve Hindistan'dan boşalan pazarlara hızlıca girmemiz gerekiyor." ifadelerini kullandı.

BTSO'dan yapılan açıklamaya göre, ev tekstil firmalarından oluşan 5. ve 30. Meslek Komitelerinin "Genişletilmiş Sektörel Analiz Toplantısı", odanın hizmet binasında gerçekleştirildi. Toplantıda, ev tekstili sektöründeki ticaret ve yatırım fırsatları ile firmaların talepleri değerlendirildi.

Burkay, toplantıda yaptığı konuşmada, son 2 yıllık dönemde tüm dünyanın başta salgın olmak üzere ekonomik ve sosyal sorunlarla mücadele ettiğini belirtti.

Normalleşmenin başladığı süreçte Rusya- Ukrayna Savaşı ile iş dünyası için sıkıntıların yeniden baş gösterdiğine dikkati çeken Burkay, Bursa tekstil sektörünün de bu durumdan olumsuz etkilendiğini ifade etti.

Burkay, salgın sürecinin ev tekstili sektörüne etkilerine ilişkin şu değerlendirmede bulundu:

"Pandemi ile tüm dünya evlere kapanınca insanlar evlerindeki eksikleri görmeye başladı. Perdelerden halılara, mobilyalardan aksesuarlara kadar evdeki her şey değişmeye başladı. Sektörümüz ciddi bir taleple karşılaştı. Çin, Hindistan, İspanya ve Portekiz gibi sektördeki önemli üreticilerin pandeminin olumsuz şartlarından etkilenmeleri, lojistik maliyetlerin artması tedarikte önemli bir değişime yol açtı. Ev tekstilinde daha önce rekabetçi olamadığımız, ürün satmakta zorlandığımız bazı pazarlarda fiyat tutturur hale geldik. Yeni dönemde özellikle Çin ve Hindistan'dan boşalan pazarlara hızlıca girmemiz gerekiyor. Yeni normale geçişte yeni projeler hayata geçirmeliyiz. Gerek BTSO gerekse de ihracatçı birlikleri bünyesinde hedef pazarlara yönelik farklı çalışmalar yapmayı planlıyoruz."

"HOMETEX, firmalarımıza önemli kazanımlar sağlayacak"

İbrahim Burkay, ev tekstili sektöründe dünyanın en büyük fuarlarından olan HOMETEX Ev Tekstili Fuarı'nın 17-21 Mayıs'ta İstanbul'da düzenleneceğini belirtti.

Özellikle alım heyetleri konusunda sektörün talepleri doğrultusunda çok titiz çalışmalar yürüttüklerini bildiren Burkay, şunları kaydetti:

"Rusya'dan alıcılar gelmez endişesi taşıyorduk ama çok ciddi bir taleple karşı karşıyayız. Fuarımıza Amerika ve Avrupa kıtasından, Körfez bölgesinden alıcılar gelecek. Özellikle Körfez bölgesi çok önemli. 3 yıldır bu pazara mal satamıyorduk. Şimdi rüzgar tersine döndü. Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve Kuveyt gibi ülkelerden alıcılar gelecek. Sektörü uzun bir aradan sonra uluslararası düzeyde bir araya getirecek ilk fuar olan HOMETEX, firmalarımıza önemli kazanımlar sağlayacak."

BTSO 5. Meslek Komitesi Meclis Üyesi Erdoğan Akyıldız ve 30. Meslek Komitesi Başkanı Burak Anıl'ın komite çalışmalarına ilişkin bilgi verdiği toplantı, görüş alışverişinin ardından sona erdi.???????