Ekonomi

Türk Eximbank, 1 milyar avro tutarında 10 yıl vadeli kredi anlaşması imzaladı.

Türk Eximbank tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yapılan açıklamada, "Bankamız 7 Mayıs 2024 tarihinde International Bank for Reconstruction and Development'ın (IBRD) garantisi ve Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın karşı garantisi altında bir bankalar konsorsiyumu ile 1 milyar avro tutarında 10 yıl vadeli bir kredi anlaşması imzalamıştır." ifadesi yer aldı.