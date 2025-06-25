Türk Eximbank'tan OeKB ile 200 Milyon Euro Kredi

Türk Eximbank, Avusturya'nın resmi İhracat Destek Kuruluşu OeKB'nin sigortası altında 200 milyon avroluk kredi anlaşması imzaladı.

Türk Eximbank tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yapılan açıklamada, Bankanın dün Avusturya'nın resmi İhracat Destek Kuruluşu OeKB'nin sigortası altında 200 milyon avro tutarında 10 yıl vadeli kredi anlaşması imzaladığı bildirildi.