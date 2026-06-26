Türk Firmaları 9. Çin-Avrasya Fuarı'nda - Son Dakika
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Türk Firmaları 9. Çin-Avrasya Fuarı'nda

26.06.2026 08:22
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Türk firmaları, Sincan'da düzenlenen fuarda ürünlerini tanıttı, 2 binin üzerinde temsilci katıldı.

Türk firmaları, Çin'in Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde düzenlenen 9. Çin- Avrasya Fuarı'na katılarak ihraç ürünlerinin tanıtımını yaptı.

"İpek Yolu'nun Yeni Fırsatları, Avrasya İşbirliğine Yeni Bir Canlılık" temasıyla düzenlenen 9. Çin-Avrasya Fuarı, Urumçi şehrinde başladı.

Ticaret Bakanlığının milli katılımı organize ettiği fuarda, Ege İhracatçı Birlikleri gibi sektör kuruluşları ile aralarında Ülker, Karafırın, Mehmet Türkel ve Belizza'nın olduğu firmalar, Çin'deki ve Asya pazarlarındaki potansiyel alıcılara ürünlerini tanıttıkları stantlar açtı.

Türkiye'nin Pekin Büyükelçisi Selçuk Ünal, Ticaret Başmüşavirliği yetkilileri ile Türk firmalarının stantlarını ziyaret ederek faaliyetleri hakkında bilgi aldı, firmalara başarı diledi.

Büyükelçi Ünal, fuar kapsamında Urumçi'ye yaptığı ziyarette ayrıca yerel makamlarla da görüşmelerde bulundu.

27 ülke ve bölgeden 2 binden fazla iş dünyası temsilcisi katılıyor

Fuarın açılış töreni 25 Haziran'da Sincan Uluslararası Kongre ve Sergi Merkezi'nde düzenlendi. Kazakistan Başbakan Yardımcısı Serik Jumangarin, Kırgızistan Bakanlar Kurulu Başkan Yardımcısı Erlist Akunbekov ve Pakistan Ulusal Meclisi Başkan Yardımcısı Seyd Gulam Mustafa Şah törene katılarak konuşma yaptı.

Çin Başbakan Yardımcısı Ding Şüeşiang, fuarın açılışında yaptığı konuşmada, Çin ve Avrasya ülkelerinin, kalkınma stratejileri arasındaki sinerjiyi derinleştirmeleri, yüksek standartlı dışa açılımı genişletmeleri, daha açık ve karşılıklı faydaya dayalı bir bölgesel ekonomik ve ticari ortamı inşa etmek için birlikte çalışmaları çağrısında bulundu.

Bu yıl 25-29 Haziran'da gerçekleştirilen 9. Çin-Avrasya Fuarı'na 27 ülke ve bölgeden 2 binden fazla iş dünyası temsilcisi katılıyor.

Kaynak: AA

Çin Halk Cumhuriyeti, Avrasya, İhracat, Ekonomi, Sincan, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Türk Firmaları 9. Çin-Avrasya Fuarı'nda - Son Dakika

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