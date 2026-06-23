Türk Gemileri Hürmüz Boğazı'ndan Güvenle Geçti - Son Dakika
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Türk Gemileri Hürmüz Boğazı'ndan Güvenle Geçti

23.06.2026 14:13
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Ulaştırma Bakanı Uraloğlu, Türk sahipli Yasa Moon ve Nejat gemilerinin Hürmüz Boğazı'ndan çıktığını duyurdu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Yasa Moon" ve "Nejat" isimli Türk sahipli gemilerin Hürmüz Boğazı'ndan güvenli şekilde çıkış yaptığını belirterek, "5 gemi Hürmüz Boğazı'ndan geçiş talebinde bulundu. İki enerji gemisinin ise mevcut durumda çıkış talebi bulunmuyor." ifadelerini kullandı.

Uraloğlu, Hürmüz Boğazı ve Basra Körfezi'ndeki Türk sahipli gemilerin durumuna ilişkin yazılı açıklamada bulundu.

Bölgedeki gelişmelerin yakından takip edildiğine işaret eden Uraloğlu, "Savaşın başından beri Basra Körfezi'nde bulunan Yasa Moon ve Nejat isimli Türk sahipli gemiler 21 Haziran sabahı itibarıyla Hürmüz Boğazı'ndan güvenli şekilde çıkış yaptı." bilgisini paylaştı.

Uraloğlu, Türk sahipli gemilerin güvenliğinin öncelikli konu olduğunu vurgulayarak, savaşın başlamasından bu yana Türk sahipli 11 geminin Hürmüz Boğazı'ndan geçerek Körfez'den ayrıldığını kaydetti.

Bölgedeki gelişmelerin ilgili kurumlarla koordinasyon içerisinde anlık olarak takip edildiğinin altını çizen Uraloğlu, ihtiyaç duyulan durumlarda gemi işletmecileriyle de sürekli temas halinde olduklarını ifade etti.

Uraloğlu, 22 Haziran itibarıyla Hürmüz Boğazı ve Basra Körfezi'nde toplam 7 geminin bulunduğunu ve bu gemilerde görev yapan Türk gemi insanı sayısının 177 olduğunu hatırlattı.

Söz konusu 7 gemiden 1'inin Türk bayraklı olduğunu ifade eden Uraloğlu, şu değerlendirmede bulundu:

"5 gemi Hürmüz Boğazı'ndan geçiş talebinde bulundu. İki enerji gemisinin ise mevcut durumda çıkış talebi bulunmuyor. Türk gemilerinin ve gemi insanlarının güvenliğinin öncelikli konu. Bölgedeki gemilerimizi ve Türk gemi insanlarımızı anlık olarak takip etmeyi sürdürüyoruz. Hürmüz Boğazı ve Basra Körfezi'nde bulunan gemilerle ilgili tüm gelişmeler yakından izleniyor, ilgili kurumlar koordinasyon içerisinde çalışmalarını sürdürüyor."

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Türk Gemileri Hürmüz Boğazı'ndan Güvenle Geçti - Son Dakika

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