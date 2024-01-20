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Türk Gıda Kodeksi'nde Aroma Vericiler ve Aroma Verme Özelliği Taşıyan Gıda Bileşenleri Yönetmeliği'nde Değişiklik Yapıldı - Son Dakika
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Türk Gıda Kodeksi'nde Aroma Vericiler ve Aroma Verme Özelliği Taşıyan Gıda Bileşenleri Yönetmeliği'nde Değişiklik Yapıldı

Türk Gıda Kodeksi Aroma Vericiler ve Aroma Verme Özelliği Taşıyan Gıda Bileşenleri Yönetmeliği, Avrupa Birliği mevzuatına uyum çerçevesinde değiştirildi. Yönetmelik, aroma vericilerin etiketleme zorunluluğunu getirirken, tüketiciye sunulmayan aroma vericiler için ek etiket bilgisi zorunlu hale getirildi. Ayrıca, aroma verici maddelerin ambalajlarında ışıktan korunması gerektiği belirtilerek önlem alınması istendi.

Türk Gıda Kodeksi\'nde Aroma Vericiler ve Aroma Verme Özelliği Taşıyan Gıda Bileşenleri Yönetmeliği\'nde Değişiklik Yapıldı
20.01.2024 - 13:23,  Güncelleme: 13:25
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'TÜRK Gıda Kodeksi Aroma Vericiler ve Aroma Verme Özelliği Taşıyan Gıda Bileşenleri Yönetmeliği'nde değişiklik yapıldı.

'Türk Gıda Kodeksi Aroma Vericiler ve Aroma Verme Özelliği Taşıyan Gıda Bileşenleri Yönetmeliği', Avrupa Birliği (AB) mevzuatına uyum çerçevesinde hazırlandı. Yönetmelik, gıdalarda kullanılan aroma vericileri, aroma verme özelliği taşıyan gıda bileşenlerini, bunların üretimlerinde kullanılan kaynak materyaller ile bunların kullanım koşulları ve etiketleme kurallarını belirliyor. Yönetmelikte, AB Tüzüğü'nde yapılan değişiklikler çerçevesinde değişiklik yapıldı. Yönetmelik değişikliği, Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre; aroma verici etiketleme zorunluluğu yürürlüğe girdi. Tüketiciye sunulması amaçlanmayan aroma vericiler için ek etiket bilgisi zorunlu hale getirildi. Aroma verici madde ve bu maddeyi içeren aroma vericilerin ambalajları veya kapları üzerinde 'Aroma verici maddeyi içerir. Foto dönüşümünü önlemek için ışıktan koruyun' ibaresi ile 'Işıktan uzak tutun' şeklinde ibare bulunacak.

Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Türk Gıda Kodeksi'nde Aroma Vericiler ve Aroma Verme Özelliği Taşıyan Gıda Bileşenleri Yönetmeliği'nde Değişiklik Yapıldı - Son Dakika
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