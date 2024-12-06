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Ekonomi

Türk Hububatçıların ABD Pazar Hedefi

Türk hububatçılar, ABD'deki pazar payını artırmak için gümrük vergisi sonrası çalışma başlattı.

06.12.2024 11:50
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Türk hububatçılar, Kanada'ya yüzde 25 gümrük vergisi getiren dünyanın en büyük gıda ithalatçısı ABD'deki pazar payını artırmak için çalışma başlattı.

AA muhabirinin, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerinden derlediği bilgiye göre, hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri sektörü 11 ayda 219 ülke ve serbest bölgeye 12 milyon 410 bin 680 ton ürün sattı.

Bu ürünlerden 10 milyar 789 milyon 322 bin dolar gelir elde eden sektör, en fazla ihracatı 3 milyar 705 milyon 775 bin dolarla Orta Doğu ülkelerine yaptı. Bunu 2 milyar 589 milyon 555 bin dolarla Afrika, 1 milyar 405 milyon 220 bin dolarla Avrupa ülkeleri izledi.

Sektörün en fazla ihracat yaptığı ülkeler sıralamasında Irak zirvedeki yerini 1 milyar 921 milyon 39 bin dolar ile korurken, ABD 583 milyon 876 bin dolar ile ikinci, Suriye 457 milyon 384 bin dolar ile üçüncü sırada yer aldı.

TİM Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri Sektör Kurulu Başkanı Ahmet Tiryakioğlu, AA muhabirine, ABD'de gündeme gelen tarife uygulamalarıyla Trump döneminin küresel gıda ticareti üzerindeki muhtemel etkilerinden faydalanarak bölgedeki pazar payını artırmayı hedeflediklerini söyledi.

ABD pazarında rekabet artacak

ABD'nin serbest piyasa ekonomilerinin rol modeli olduğunu ve oradaki uygulamaların küresel ticaretteki tüm alışkanlıkları değiştireceğini belirten Tiryakioğlu, "ABD'nin önemli bir özelliği, gıda maddeleri ve işlenmiş gıda ürünleri ihracatında da ilk sıralarda gelen bir ülke olmasıdır. Gıda alım satımında önemli bir merkez olarak ABD, tarım ürünlerinde önemli tedarikçilerinden Kanada'ya yeni dönemde yüzde 25 düzeyinde gümrük vergisi uygulayacak ve ABD pazarı, dünyadaki tüm gıda ihracatçıları için rekabetin artacağı bir alan olacak." dedi.

Hububat sektörü olarak ABD'ye bu yıl 11 ayda 583 milyon 876 bin dolar ihracat gerçekleştirdiklerini ifade eden Tiryakioğlu, en fazla şeker ve şeker mamulleri ile pastacılık ürünlerinin ihraç edildiğini, bu performansı yukarı taşımak istediklerini dile getirdi.

Sektör kurulu üyelerinin ABD'nin önde gelen süpermarket zincirleri yetkilileri, toptancıları ve tedarikçilerine yönelik tanıtım faaliyetleri yürüttüğünü anlatan Tiryakioğlu, şunları kaydetti:

"Birliklerimiz bu yıl Miami'de düzenlenen Americas Food ve Beverage Show Fuarı'nda tüm Amerika kıtası ile ticareti artırmanın yollarını aradı. Gıda sektörümüzün farklı bileşenleri de bu yıl New York'ta düzenlenen Summer Fancy Food Fuarı'nda Türkiye'yi temsil etti. Bu fuar esnasında, Ticaret Bakanlığımızın Turquality desteğiyle Turkish Tastes projesi kapsamında gıda sektörümüzün seçkin ürünleri tanıtılmaya devam edildi. Bu girişimlerin de katkısıyla ABD ile ticaretimizde hububat sektörünün payını artırmak istiyoruz."

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Ekonomi, İhracat, Finans, Kanada, Tarım, Son Dakika

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