Türk-İş: 4 kişilik ailenin açlık sınırı 5 bin 323 lira oldu - Son Dakika
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Türk-İş: 4 kişilik ailenin açlık sınırı 5 bin 323 lira oldu

27.04.2022 12:17
Türk-İş: 4 kişilik ailenin açlık sınırı 5 bin 323 lira oldu

TÜRKİYE İşçi Sendikaları Konfederasyonu'nun (TÜRK-İŞ) araştırmasına göre; nisan ayında 4 kişilik ailenin açlık sınırı 5 bin 323, yoksulluk sınırı 17 bin 340 lira oldu.

TÜRKİYE İşçi Sendikaları Konfederasyonu'nun (TÜRK-İŞ) araştırmasına göre; nisan ayında 4 kişilik ailenin açlık sınırı 5 bin 323, yoksulluk sınırı 17 bin 340 lira oldu.

Türk-İş'in, çalışanların geçim koşullarını ortaya koymak ve temel ihtiyaç maddelerindeki fiyat değişikliğinin aile bütçesine yansımalarını belirlemek için her ay yaptığı 'Açlık ve Yoksulluk Sınırı Araştırması'nın 2022 yılı nisan ayı sonuçları açıklandı. Buna göre, bu ay 4 kişilik ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapması gereken gıda harcaması tutarını ifade eden 'açlık sınırı', asgari ücretten 1070 TL fazla olmak üzere 5 bin 323 lira olarak hesaplandı.

BEKAR ÇALIŞANIN AYLIK MALİYETİ ARTTIGıda ile giyim, konut, ulaşım, eğitim, sağlık ve benzeri ihtiyaçlar için yapılması zorunlu diğer harcamaların toplam tutarına denk gelen 'yoksulluk sınırı' ise 17 bin 340 lira oldu. Bekar bir çalışanın 'yaşama maliyeti' de aylık 6 bin 965 liraya yükseldi. Ankara'da yaşayan 4 kişilik bir ailenin gıda için yapması gereken asgari harcama tutarı, bir önceki aya göre yüzde 8,02 oranında artış gösterdi, son 12 aydaki artış oranı ise yüzde 85,02 olarak hesaplandı.ET VE SÜT ÜRÜNLERİNDE FİYATLAR ARTTIYine araştırmaya göre, bir ayda ortalama olarak süt yüzde 21, peynir yüzde 18, yoğurt yüzde 23 zamlandı. Nisan ayında dana, kuzu, tavuk ve balık etinin hepsinde fiyat artışları oldu. Sezonu kapanan balıkta, en ucuz 45 TL ile hamsi oldu. Tavuğun kilogram fiyatı 40 TL'yi buldu. Kuru fasulye ve kırmızı mercimek fiyatı artarken, nohut ve yeşil mercimeğin fiyatı değişmedi. Yağlı tohumlar zamlanırken, en çok artış ortalama yüzde 23'le yer fıstığında oldu.MAKARNA VE PİRİNÇ FİYATLARI YÜKSELDİ

Görece uygun maliyetle karın doyurmak için tercih edilen karbonhidrat kaynağı makarna, pirinç, bulgur ve un ile irmik fiyatlarının tamamı yükseldi. Sabit gelirli tüketici artık taneyle meyve-sebze almaya başladı. Türk mutfağının vazgeçilmezlerinden patates 10 TL'ye çıktı. Soğan 5 TL'den satıldı. Örtü altı ürünlerden kabak, patlıcan, biber fiyatları düştü. Semt pazarlarında en çok tercih edilen ve satılan tüm meyvelerin fiyatı arttı. Yerli muz 22-25 TL'den satıldı. Ortalama sebze kilogram fiyatı 11,92 TL, ortalama meyve kilogram fiyatı 10,52 oldu. Tereyağı ve zeytinyağı fiyatları yükseldi. Margarin ve geçen ay yüzde 40 zamlanan ayçiçeği yağı bu ay sabit kaldı.


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Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi Türk-İş: 4 kişilik ailenin açlık sınırı 5 bin 323 lira oldu - Son Dakika


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