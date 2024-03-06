Fitch Ratings: Türk İslami bankacılığı 2024'te büyümeyi sürdürecek

AK Parti Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Zafer Sırakaya: 'Dünyada en fazla temsilciliği olan üçüncü ülkeyiz'

AK Parti Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Zafer Sırakaya, Girişimci İşadamları Vakfı (GİV) tarafından düzenlenen bir toplantıda yaptığı konuşmada, Türkiye'nin dünyada en fazla temsilciliği olan üçüncü ülke olduğunu belirtti. Sırakaya, Türkiye'nin yatırım ve ticaret rakamlarını paylaşarak, üretim ve ihracatın önemine vurgu yaptı. Ayrıca, adaletsizlik ve uluslararası yapılar konusunda eleştirilerde bulundu.