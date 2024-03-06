Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Türk İslami bankacılığının 2024'te önceki yıllara kıyasla yavaş da olsa sektör ortalamasının üzerinde büyümeyi sürdürmesinin beklendiğini bildirdi.
Fitch Ratings'ten yapılan açıklamada, Türk İslami bankacılık segmentinin ekonomik dengelenmenin olduğu bir dönemde büyüdüğü kaydedildi.
Açıklamada, Türk İslami bankacılığının önceki yıllara kıyasla yavaş da olsa 2024'te sektör ortalamasının üzerinde büyümeyi sürdürmesinin beklendiği aktarıldı.
Segmentin pazar paylarının son yıllarda arttığı belirtilen açıklamada, 2023 sonu itibarıyla İslami bankaların bankacılık sektörü varlıklarının, finansmanın ve mevduatının sırasıyla yüzde 8,7'sini, yüzde 7,8'ini ve yüzde 10,2'sini oluşturduğu kaydedildi.
Son Dakika › Ekonomi › Fitch Ratings: Türk İslami bankacılığı 2024'te büyümeyi sürdürecek - Son Dakika
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), kredi büyüme sınırlarını düşürerek sıkı para politikası duruşunu destekleyici ilave sıkılaşma adımları attı. TL ticari krediler için aylık büyüme sınırı yüzde 2'ye, ihtiyaç kredileri için yüzde 2'ye düşürülürken, taşıt kredilerinde ise yüzde 2 sınırı korundu. Ayrıca, parasal aktarım mekanizmasının güçlendirilmesine yönelik ilave adımlar üzerinde çalışıldığı belirtildi.
Zonguldak'ın Devrek ilçesinde bulunan bir tekstil atölyesinin deposunda çıkan yangına ekiplerin müdahalesi 6 saattir devam ediyor. Yangın sırasında içeride bulunan 150 ton malzemenin mali değeri 3,5-4 milyon TL olarak açıklandı.
AK Parti Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Zafer Sırakaya, Girişimci İşadamları Vakfı (GİV) tarafından düzenlenen bir toplantıda yaptığı konuşmada, Türkiye'nin dünyada en fazla temsilciliği olan üçüncü ülke olduğunu belirtti. Sırakaya, Türkiye'nin yatırım ve ticaret rakamlarını paylaşarak, üretim ve ihracatın önemine vurgu yaptı. Ayrıca, adaletsizlik ve uluslararası yapılar konusunda eleştirilerde bulundu.
Cumhur İttifakı'nın İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hamza Dağ, İzmir Ticaret Odası, Ege Bölgesi Sanayi Odası ve İzmir Ticaret Borsası temsilcileriyle bir araya gelerek, iş dünyasına destek sözü verdi. Dağ, iş insanlarının belediyeyle rahatlıkla çalışmasını sağlayacaklarını ve her zaman yanlarında olacaklarını belirtti. Ayrıca, İzmir'in potansiyelini daha da geliştirmek için birlikte çalışacaklarını ifade etti.
Sizin düşünceleriniz neler ?