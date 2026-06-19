Türk Müteahhitler Suriye ve Ukrayna'ya Destek Veriyor - Son Dakika
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Türk Müteahhitler Suriye ve Ukrayna'ya Destek Veriyor

Türk Müteahhitler Suriye ve Ukrayna\'ya Destek Veriyor
19.06.2026 11:13
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TMB Başkanı Eren, Türk müteahhitlerin Ukrayna ve Suriye'nin yeniden inşaası için destek vereceğini açıkladı.

Türkiye Müteahhitler Birliği (TMB) Başkanı Erdal Eren, Ukrayna ve Suriye'nin yeniden ihya sürecinde Türk müteahhitlerinin gerekli her türlü desteği vereceğini bildirdi.

Eren, AA muhabirine, müteahhitlik sektöründeki gelişmelere ilişkin değerlendirmede bulundu.

Ticaret Bakanlığının desteğiyle "İnşaat Zirvesi Türkiye" gerçekleştirdiklerini anımsatan Eren, bu kapsamda sektör bileşenlerini bir araya getirdiklerini, stratejik hedefleri ele aldıklarını söyledi.

Eren, dünyada değişim sürecinin yaşandığına dikkati çekerek, dijitalleşme, yapay zeka ve üretim teknolojileri gibi konuların inşaat sektöründe de kullanılmaya başladığını, bu hususları zirvede masaya yatırdıklarını ifade etti.

Etkinliğe katılımın beklentilerin de üzerinde olduğunu vurgulayan Eren, "Sektörde gerçekten böyle bir beklenti varmış. 82 malzeme üreticisi ve tedarikçi stant açtı. İki gün içinde 13 panelimiz oldu. Üniversite hocalarımız, bilim insanlarımız, sektörün temsilcileri, duayenler gelip fikirlerini tartıştılar, konuşmalar yapıldı. Daha önemlisi önce Ticaret Bakanlığımız sonra devletimizin diğer kurumları da bu operasyonun ne kadar önemli olduğunun desteğini verdiler." dedi.

"Bazı üyelerimiz savaş zamanında bile Ukrayna'yı terk etmedi"

Eren, savaşlar ve çatışma ortamları nedeniyle TMB müteahhitlerinin hakim olduğu Rusya, Ukrayna ve Orta Doğu pazarlarının dışına çıkmaya çabaladıklarına dikkati çekerek, "Hedefimiz Afrika'ya açılmak şeklindeydi ama daha önemli bir şeyi başardık, önce Balkanlar'dan başladık, sonra Doğu Avrupa, şimdi neredeyse Avrupa'nın hemen hemen hepsinde işler yapmaya başladık." diye konuştu.

Rusya-Ukrayna Savaşı'nın sona ermesi halinde Ukrayna'nın yeniden ihya sürecinde Türk müteahhitlere de önemli görevler düşeceğine işaret eden Eren, şu değerlendirmede bulundu:

"Rusya-Ukrayna Savaşı'nın hayırlısıyla bitmesini bekliyoruz. Bu sene bitecek gibi, siyasi gelişmeler öyle görünüyor. Ülkemizin de bu konuda yaptığı çok büyük çabalar var. Savaş bittiğinde Ukraynalıların şimdiye kadar onlarla yaptığımız işlerdeki işbirliğimizden hareketle hemen hemen bütün işleri için bizi çağırmalarını bekliyoruz. Nitekim bizim bazı üyelerimiz savaş zamanında bile Ukrayna'yı terk etmediler. Ukrayna'nın yıkılan köprülerini gidip anında yaptılar."

"Kalpten kalbe köprü kurmak istiyoruz"

Eren, Suriye'nin ise iç savaş nedeniyle tamamen tahrip olduğuna dikkati çekerek, "Çok büyük ihtiyaçları var. Yaklaşık 2 ay önce Suriye Ekonomi ve Sanayi Bakanı Muhammed Nidal eş-Şaar İstanbul'da Suriye-Türkiye Ortak Forumu'na gelmişti. Benimle özel olarak görüşmek istediğini Ticaret Bakanlığı kanalıyla bildirmişti. Yoğun bir şekilde Türkiye'den bizlerin oraya gidip Suriye'nin yeniden inşasında rol almamızı beklediklerini söylediler." ifadelerini kullandı.

Dünyanın çeşitli ülkelerindeki şantiyelerde Türk bayrağının dalgalandığını vurgulayan Eren, şunları kaydetti:

"Bu sadece para kazanmak vesaire değil. Bu o ülkelerle Türkiye arasında, insandan insana ilişki kurmak anlamında da çok önemli. Bizim TMB olarak en fazla kullandığımız sloganlarımızdan bir tanesi şu, sahilden sahile köprü kurmak değil bizim hedefimiz, ülkeden ülkeye insanlar arasında kalpten kalbe de köprü kurmak istiyoruz. Bu da bizim önemli bir özelliğimiz."

Kaynak: AA

Yapay Zeka, Erdal Eren, Teknoloji, Türkiye, Ekonomi, Suriye, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Türk Müteahhitler Suriye ve Ukrayna'ya Destek Veriyor - Son Dakika

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