Türk Otomotiv Sanayii AB Yeşil Mutabakatı Hedeflerini Gerçekleştirmesi Projesi AB'den Hibe Desteği Alacak

Otomotiv Sanayii Derneği (OSD), "Türk Otomotiv Sanayiinin AB Yeşil Mutabakat Hedeflerini Gerçekleştirmesi Projesi" ile Avrupa Yeşil Mutabakatı kapsamında AB'den hibe desteği almaya hak kazandı.
Dernekten yapılan açıklamaya göre, IPA III Avrupa Yeşil Mutabakatı için Sivil Toplum Eylemi (Civil Society Action Towards European Green Deal) çağrısına, "Türk Otomotiv Sanayiinin AB Yeşil Mutabakat Hedeflerini Gerçekleştirmesi Projesi" ile başvuru yapan OSD, hibe desteği alacak.
4 yıl sürecek proje kapsamında; "AB Yeşil Mutabakat hedeflerinin gerçekleştirilebilmesi için otomotiv ana ve tedarik sanayi ile OSD'nin kurumsal ve operasyonel yapısının geliştirilmesi", "OSD'nin kamu kuruluşları ve diğer STK'ler ile işbirliğinin artırılması", "AB'deki paydaşları ile iletişim ağının güçlendirilmesi" ve "ilgili tüm taraflar için güvenilir bilgi kaynağı oluşturulması" hedefleniyor.
Otomotiv sanayisi için kritik olan proje kapsamında OSD'ye hibe desteği sağlanacak ve "döngüsel ekonomi ve kaynak verimliliği" ve "sürdürülebilir üretim ve tüketim" konularına odaklanılacak.
Proje kapsamında birçok farkındalık artırıcı aktiviteler gerçekleştirecek.
"Proje çıktıları Türkiye'deki birçok sanayi koluna ilham verecek"
Açıklamada görüşlerine yer verilen OSD Yönetim Kurulu Başkanı Cengiz Eroldu, AB Yeşil Mutabakatı hedeflerine ulaşmalarında önemli rol oynayacak bu projenin sürdürülebilirlik ve rekabetçiliğin korunması yolundaki kararlılıklarının önemli bir göstergesi olduğunu belirtti.
Eroldu, yürütülecek proje çıktılarının sadece otomotiv ekosistemine değil aynı zamanda Türkiye'deki birçok sanayi koluna ilham vererek öncü olacağını kaydetti.
Derneğin ortaya koyduğu bu projeyle AB Yeşil Mutabakatı'na uyum sağlama sürecinde Türk otomotiv sanayisinin farkındalığını ve liderliğini ortaya koyduğunu vurgulayan Eroldu, "Bu çabalarımızın, sektörümüzün sürdürülebilir bir geleceğe doğru ilerlemesine katkı sağlayacağına inanıyoruz. Proje sürecinde yaptığımız çalışmalarla ilgili bilgileri paydaşlarımız ile paylaşarak, ekosistemdeki tüm oyunculara ve kamuya rehberlik etmeyi ve tüm paydaşlarımız ile işbirliğimizi daha da güçlendirmeyi hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.
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