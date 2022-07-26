Türk SİHA'ları için Rusya ve Birleşik Arap Emirlikleri'nden teklif geldi

Fotoğraf çekmek için jaguar kafesine atladı, saniyeler sonrası çok kötü

AK Parti MYK toplantısında savunma sanayi de ele alınan başlıklar arasındaydı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin SİHA üretimiyle ilgilendikleri mesajını verdi.

BİRLİKTE ÇALIŞMAK İSTİYORLAR

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın burada yaptığı konuşmada "Putin, beraber çalışalım diyor. Birleşik Arap Emirlikleri de birlikte SİHA fabrikası kurmamızı teklif etti" dediği öğrenildi.

CHP'NİN OLAĞANÜSTÜ TOPLANTI ÇAĞRISI

MYK toplantısında CHP'nin sağlıkta şiddet olaylarının önlenmesi için atılması gerekenleri görüşmek amacıyla Meclis'i olağanüstü toplantıya çağırması da gündemdeydi . AK Parti Grup Başkanı İsmet Yılmaz bilgilendirme yaptı.

ERDOĞAN'DAN TALİMAT: YAKINDAN TAKİP EDİN

Cumhurbaşkanı Erdoğan da "Siz konuyu yakından takip edin. Bakın ne yapıyorlar. Yapılabilecekleri yapın" talimatını verdi. Konuya ilişkin bilgi veren bazı kurmaylar, Meclis'in 1 Ekim'den önce açılmasının gündemlerinde olmadığını, CHP'nin verdiği genel görüşme önergesinin ise kabul görmeyeceğini söyledi.

YILDÖNÜMÜ İÇİN 3 BİN KİŞİLİK DAVET

Toplantıda, AK Parti'nin 21'inci kuruluş yıldönümü etkinliklerine ilişkin program da değerlendirildi. 15 Ağustos'ta ATO Congresium'da yapılacak kuruluş yıldönümü etkinliklerine 3 bin kişi davet edilecek. AK Parti'nin 21 yılını anlatan bir tanıtım filmi ve şarkı hazırlanacak.