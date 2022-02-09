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Türk Silahlı Kuvvetlerine K+ Füzesi teslimatı - Son Dakika

Türk Silahlı Kuvvetlerine K+ Füzesi teslimatı

09.02.2022 14:36

Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) K+ füzesi teslimatı yapıldı.

Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) K+ füzesi teslimatı yapıldı.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Twitter hesabından, Roketsan tarafından üretilen füzenin test görüntüleriyle birlikte teslimat sürecine ilişkin bilgi verdi. Demir, "Caydırıcı gücümüzle her türlü koşulda Türk Ordusu'nun hizmetindeyiz. Türk Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyaçları doğrultusunda üretilen K+ Füzesi'nden onlarcasını Kara Kuvvetleri Komutanlığına teslim ettik. Hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

Videoda yer alan bilgiye göre, yüksek hassasiyet ve büyük tahrip gücündeki füzeler, 30-120 kilometre menzile sahip bulunuyor.

Türk Silahlı Kuvvetlerine K+ Füzesi teslimatı
Türk Silahlı Kuvvetlerine K+ Füzesi teslimatı
Türk Silahlı Kuvvetlerine K+ Füzesi teslimatı

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İsmail Demir, Roketsan, Twitter, TSK, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Türk Silahlı Kuvvetlerine K+ Füzesi teslimatı - Son Dakika Ekonomi


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