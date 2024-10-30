Türk Şirketlerine Stevie Ödülleri Yağdı

Ekonomi

Stevie Uluslararası İş Ödülleri'nin (IBA) İstanbul'da düzenlenen 21'inci gala etkinliğinde toplam 214 Türk şirketi ödül aldı.

Stevie Awards'tan yapılan açıklamaya göre, program kapsamında dokuz farklı alanda verilen IBA ödüllerinin bu yılki töreni, 11 Ekim'de İstanbul'da yapıldı. Toplam 62 ülke ve bölgeden 3 bin 600'den fazla adayın değerlendirildiği törende, 450'den fazla katılımcı yer aldı.

Yapılan değerlendirmeler sonucunda katılımcılara yönetim, müşteri hizmetleri, insan kaynakları, pazarlama ve teknoloji gibi iş kategorilerinde, 300'den fazla yöneticiden oluşan seçkin bir jüri tarafından Altın, Gümüş ve Bronz Stevie olmak üzere çeşitli dallarda ödül verildi. Bu yıl Türkiye'de gerçekleştirilen törende Türk şirketleri 214 ödül alarak büyük bir başarıya imza attı.

Halkbank'tan 18 ödül

Bankacılık ve dijital dönüşüm alanındaki başarılarıyla dikkat çeken Halkbank, düzenlenen törende 18 ödül kazandı. Banka, 11 Altın, 5 Gümüş ve 2 Bronz ödül alırken, özellikle kadınların iş gücüne katılımını artıran ve eşit fırsatlar sunan projeleri jüri tarafından takdir edildi.

Bunun yanı sıra, Atos Türkiye IT & Consulting, Atos Customer Services ve AgeSA da 10 ödül kazanarak dikkati çekti.

SOCAR Türkiye ve pladis de ödül kazananlar arasında

SOCAR Türkiye, iş teknolojileri ve enerji alanındaki başarısıyla beş ödül alırken, İstanbul merkezli şirket pladis de çalışan odaklı projeleriyle yedi ödüle layık görüldü. pladis, özellikle eğitim teknolojisi ve insan kaynakları alanında aldığı ödüllerle öne çıktı.

Birden fazla Stevie ödülü kazanan isimler arasında Türkiye'den Belbim, Borusan, CarrefourSA ve Watsons Türkiye, Tayvan'dan Cathay Financial Holdings, Taipei City, Taiwan, Cathay United Bank, New York'tan Conde Nast, İngiltere'den HCLSoftware, Filipinler'den Mang Inasal ve DDB Philippines, Kanada'dan Monlove ve Telus, Suudi Arabistan'dan Saudi Aramco şirketi SOfPD, İsviçre'den Sandoz AG ve Amerika'dan Vanderbilt University yer aldı.

Stevie Ödülleri'nin 2025 başvuruları şubatta başlayacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Stevie Awards Yönetim Kurulu Başkanı Michael Gallagher, kazananları kutlayarak, küresel iş dünyasında yaratıcılık ve yenilikçiliğin altını çizdi.

Gallagher, "Bu yılın kazananları, karmaşık ve rekabetçi bir dünyada liderlik etme isteğini temsil ederek başarının yeni standartlarını belirliyor." ifadesini kullandı.