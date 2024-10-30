Türk Şirketlerine Stevie Ödülleri Yağdı - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Türk Şirketlerine Stevie Ödülleri Yağdı

İstanbul'da düzenlenen Stevie Uluslararası İş Ödülleri'nde 214 Türk şirketi ödül kazandı.

30.10.2024 15:48
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Stevie Uluslararası İş Ödülleri'nin (IBA) İstanbul'da düzenlenen 21'inci gala etkinliğinde toplam 214 Türk şirketi ödül aldı.

Stevie Awards'tan yapılan açıklamaya göre, program kapsamında dokuz farklı alanda verilen IBA ödüllerinin bu yılki töreni, 11 Ekim'de İstanbul'da yapıldı. Toplam 62 ülke ve bölgeden 3 bin 600'den fazla adayın değerlendirildiği törende, 450'den fazla katılımcı yer aldı.

Yapılan değerlendirmeler sonucunda katılımcılara yönetim, müşteri hizmetleri, insan kaynakları, pazarlama ve teknoloji gibi iş kategorilerinde, 300'den fazla yöneticiden oluşan seçkin bir jüri tarafından Altın, Gümüş ve Bronz Stevie olmak üzere çeşitli dallarda ödül verildi. Bu yıl Türkiye'de gerçekleştirilen törende Türk şirketleri 214 ödül alarak büyük bir başarıya imza attı.

Halkbank'tan 18 ödül

Bankacılık ve dijital dönüşüm alanındaki başarılarıyla dikkat çeken Halkbank, düzenlenen törende 18 ödül kazandı. Banka, 11 Altın, 5 Gümüş ve 2 Bronz ödül alırken, özellikle kadınların iş gücüne katılımını artıran ve eşit fırsatlar sunan projeleri jüri tarafından takdir edildi.

Bunun yanı sıra, Atos Türkiye IT & Consulting, Atos Customer Services ve AgeSA da 10 ödül kazanarak dikkati çekti.

SOCAR Türkiye ve pladis de ödül kazananlar arasında

SOCAR Türkiye, iş teknolojileri ve enerji alanındaki başarısıyla beş ödül alırken, İstanbul merkezli şirket pladis de çalışan odaklı projeleriyle yedi ödüle layık görüldü. pladis, özellikle eğitim teknolojisi ve insan kaynakları alanında aldığı ödüllerle öne çıktı.

Birden fazla Stevie ödülü kazanan isimler arasında Türkiye'den Belbim, Borusan, CarrefourSA ve Watsons Türkiye, Tayvan'dan Cathay Financial Holdings, Taipei City, Taiwan, Cathay United Bank, New York'tan Conde Nast, İngiltere'den HCLSoftware, Filipinler'den Mang Inasal ve DDB Philippines, Kanada'dan Monlove ve Telus, Suudi Arabistan'dan Saudi Aramco şirketi SOfPD, İsviçre'den Sandoz AG ve Amerika'dan Vanderbilt University yer aldı.

Stevie Ödülleri'nin 2025 başvuruları şubatta başlayacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Stevie Awards Yönetim Kurulu Başkanı Michael Gallagher, kazananları kutlayarak, küresel iş dünyasında yaratıcılık ve yenilikçiliğin altını çizdi.

Gallagher, "Bu yılın kazananları, karmaşık ve rekabetçi bir dünyada liderlik etme isteğini temsil ederek başarının yeni standartlarını belirliyor." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

Teknoloji, Halkbank, istanbul, Ekonomi, Finans, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Türk Şirketlerine Stevie Ödülleri Yağdı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

16:13 Hizbullah’ın yeni lideri Naim Kasım: İsrail ile savaşacağız, direniş ruhumuz bitmeyecek Hizbullah'ın yeni lideri Naim Kasım: İsrail ile savaşacağız, direniş ruhumuz bitmeyecek
14:53 Selin vurduğu İspanya’da hayatını kaybedenlerin sayısı 62’ye yükseldi Selin vurduğu İspanya'da hayatını kaybedenlerin sayısı 62'ye yükseldi
14:51 CHP lideri Özel’den Ahmet Özer tepkisi: Temiz kağıdı elimde CHP lideri Özel'den Ahmet Özer tepkisi: Temiz kağıdı elimde
13:00 Erdoğan’dan Esenyurt Belediye Başkanı Özer’in gözaltına alınmasına ilk yorum Erdoğan'dan Esenyurt Belediye Başkanı Özer'in gözaltına alınmasına ilk yorum
12:33 Eşine, kardeşine ve oğluna sahip çıkan Narin’in babasından kafa karıştıran sözler Eşine, kardeşine ve oğluna sahip çıkan Narin'in babasından kafa karıştıran sözler
09:32 Les Ottomans Hotel, Galatasaray’dan Beşiktaş’a geçti Les Ottomans Hotel, Galatasaray'dan Beşiktaş'a geçti
09:31 Hindistan’da kontrolden çıkan otobüs tünel duvarına çarptı: 12 kişi öldü, 40 kişi yaralandı Hindistan'da kontrolden çıkan otobüs tünel duvarına çarptı: 12 kişi öldü, 40 kişi yaralandı
09:24 Esenyurt Belediye Başkanı neden gözaltına alındı Başsavcılıktan açıklama var Esenyurt Belediye Başkanı neden gözaltına alındı? Başsavcılıktan açıklama var
09:16 Ronaldo’nun kaçan penaltısı Al Nassr’ı kupadan etti Ronaldo'nun kaçan penaltısı Al Nassr'ı kupadan etti
08:42 Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer terör soruşturması kapsamında gözaltına alındı Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer terör soruşturması kapsamında gözaltına alındı
08:29 Celal Şengör, ABD ve İsrail’in Türkiye planını açıkladı: Doğu Anadolu’daki suyun peşindeler Celal Şengör, ABD ve İsrail'in Türkiye planını açıkladı: Doğu Anadolu'daki suyun peşindeler
08:00 İmamoğlu’nun Yenikapı’daki sözleri kulisleri hareketlendirdi: Cumhurbaşkanı adaylığını fiilen ilan etti İmamoğlu'nun Yenikapı'daki sözleri kulisleri hareketlendirdi: Cumhurbaşkanı adaylığını fiilen ilan etti
07:34 Yusuf Dikeç’in 29 Ekim resepsiyonunda Furkan Bölükbaşı ile çektirdiği fotoğraf ortalığı karıştırdı Yusuf Dikeç'in 29 Ekim resepsiyonunda Furkan Bölükbaşı ile çektirdiği fotoğraf ortalığı karıştırdı
23:32 Canlı yayına bağlanacak kişinin ismini duyan Ümit Özdağ, stüdyoyu terk etti Canlı yayına bağlanacak kişinin ismini duyan Ümit Özdağ, stüdyoyu terk etti
23:19 Narin soruşturmasında jandarma ile ilgili ’’üfürükçü’’ iddiasına yalanlama Narin soruşturmasında jandarma ile ilgili ''üfürükçü'' iddiasına yalanlama
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.10.2024 16:26:24. #1.12#
SON DAKİKA: Türk Şirketlerine Stevie Ödülleri Yağdı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.