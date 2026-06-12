Türk Solar Cam Kapasitesi 5 Kat Artıyor

Türk cam sektörünün solar cam kapasitesi bir yılda 5 katına çıkarak 87 milyon metrekareye ulaştı.

Çimento, Cam, Seramik ve Toprak Ürünleri İhracatçıları Birliğinden (ÇCSİB) yapılan açıklamaya göre, düzcam, işlenmiş camlar, cam ambalaj ve cam ev eşyası üretiminde geçen yıl 1,5 milyar dolar ihracat gerçekleştiren sektör temsilcilerinin katıldığı "Cam Sektör Toplantısı", TİM Dış Ticaret Kompleksi'nde gerçekleştirildi.

Küresel talep daralması, maliyet artışları ve haksız ithalat baskısına karşı atılacak stratejik adımların ele alındığı toplantıda, sektörün yenilenebilir enerji dönüşümündeki rolü incelendi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen ÇCSİB Başkan Yardımcısı Tansu Kumru, enerji bağımsızlığı için yenilenebilir enerji yatırımlarının kritik önem taşıdığını belirterek, "Hayata geçirdiğimiz yatırımlarla Türkiye'nin yıllardır 17 milyon metrekare olan solar cam kapasitesini, 2025 sonu itibariyle 5 katına çıkararak 87 milyon metrekareye ulaştırdık. Bu yüksek sermaye ve emeğin korunması adına, haksız rekabet yaratan ithalatın önlenmesini hayati bir zorunluluk olarak görüyoruz." ifadelerini kullandı.

Sektörün desteklenmesine ihtiyaç var

Türk cam sanayisinin yüzde 79 yerli katma değerle 170 ülkeye ihracat yaptığına dikkati çeken Kumru, yüksek üretim kapasitesi ve uluslararası standartlardaki ürün kalitesiyle küresel zorlukları fırsata dönüştürmeye çalıştıklarını aktardı.

Kumru, yıllık 4 milyon tonun üzerindeki üretim ve işleme hacmiyle küresel ölçekte önemli bir üretim üssü olduklarını belirterek, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Üretim maliyetlerimizin neredeyse yarısını oluşturan doğalgaz ve elektrik giderlerine karşın sektörümüzün desteklenmesine ve rekabetçi kur seviyelerinin sağlanmasına ihtiyaç duyuyoruz. Karbon ayak izini azaltma, kapasite artırımı ve dijitalleşme odaklı yatırımlarımızı kesintisiz sürdürüyoruz."

Ticaret Bakanlığının adımları "can suyu" oldu

Küresel ticarette artan korumacılık dalgasına ve haksız rekabet baskısına değinen Kumru, Ticaret Bakanlığının bu süreçteki proaktif adımlarının sektör için "can suyu" olduğunu belirtti.

Kumru, son bir yılda cam ev eşyasında Çin ve Mısır'a karşı anti-damping soruşturması başlatılması, cam elyafta anti-damping vergisinin devreye alınması, düzcam ve otomotiv camlarına yönelik ilave önlemlerin yerli üretimi korumak adına çok kritik kazanımlar olduğunu kaydetti.