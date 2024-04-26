Türk Telekom 2023'te Mobil Abone Sayısını Artırdı - Son Dakika
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Ekonomi

Türk Telekom 2023'te Mobil Abone Sayısını Artırdı

Türk Telekom 2023\'te Mobil Abone Sayısını Artırdı

Türk Telekom'un 2023 yılında mobil abone sayısı 26,2 milyona yükselerek büyük bir başarı elde etti. Şirket, mobil numara taşıma pazarında liderliğini sürdürerek en çok tercih edilen operatör oldu. Türk Telekom, müşteri odaklı stratejisiyle mobil gelirlerini artırarak büyümesine katkı sağladı.

26.04.2024 13:10
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Türk Telekom'un 2023 yıl sonu itibarıyla toplam abone sayısı 52,9 milyon olurken, mobil abone sayısı 26,2 milyona yükseldi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Türk Telekom, 2023 yıl sonu itibarıyla numara taşıma pazarında 9 çeyrektir devam eden liderliğini sürdürerek mobil numara taşımada en çok tercih edilen operatör oldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türk Telekom Pazarlama ve Müşteri Deneyimi Genel Müdür Yardımcısı Zeynep Özden tüm iş alanlarında insanı merkeze alan bir yaklaşımla hareket ettiklerini belirterek, "Müşterilerimizin tüm ihtiyaçlarına yanıt veren 360 derece bir evren sunuyoruz." ifadelerini kullandı.

Mobil alanda 2023'te çok kuvvetli bir performans sergilediklerini kaydeden Özden, "Mobil numara taşıma pazarında 2023 yıl sonu itibarıyla dokuz çeyrektir üst üste en çok tercih edilen operatör olduk." açıklamasında bulundu.

Bağımsız araştırma şirketi Nielsen IQ taranfından gerçekleştirilen araştırmaya göre "Sadık Müşteri Yaratma" oranında 2023'te kendi sektörlerinin lideri olduklarını belirten Özden, "Günden güne artan mobil gücümüzle yükselen performansımızı 2024'te de sürdürerek, müşterilerimize benzersiz deneyimler sunmaya devam edeceğiz."değerlendirmesinde bulundu.

"4.5G ihalesi sonrası frekans sahipliğimizi 3 katına çıkardık"

Özden, yaptıkları yatırımlarla kapsama ve kapasite olarak mobildeki konumlarını günden güne güçlendirdiklerini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"4.5G ihalesi sonrası frekans sahipliğimizi 3 katına çıkardık. Hız için önemli olan abone başı frekansta ve 5G için de kritik öneme sahip 1800 Mhz frekans sahipliğinde pazar lideriyiz. Relansmanını gerçekleştirdiğimiz Türk Telekom Prime markamız ile yüksek mobil internet ihtiyacı ve kullanımı olan müşterilerimize, çok çeşitli marka ve sektörlerden ayrıcalıklar sunuyoruz. 2023 yılı, attığımız stratejik adımların meyvesini topladığımız bir sene oldu. Türk Telekom olarak şirket tarihinin mobildeki en güçlü rakamlarına ulaştık. Mobil gelirlerimiz büyümeye devam ediyor. Şirketimizin geçen yıl büyümesine en çok katkı sağlayan segment mobil oldu. Müşteri deneyimini odağa aldığımız stratejimizle yukarı yönlü ivmelenen bu performansımızı 2024'te de sürdürmeyi amaçlıyoruz."

Türk Telekom, 2023'ü yaklaşık 53 milyon abone ile kapattı. Mobil abone sayısını 26,2 milyona yükselten Türk Telekom, mobil faturalı hatlarda rekor bir rakam olan 1,6 milyon net abone kazanımı ile yılı tamamladı.

Faturalı segmentte 4. çeyrekteki net abone kazanımı ile şirket adına tarihi bir rakama ulaşan Türk Telekom'un mobil portföyündeki faturalı abone oranı yüzde 70,8 ile bugüne kadarki en yüksek seviyesine ulaştı.

Mobil alandaki güçlü büyüme ivmesi devam eden Türk Telekom, bir yıl öncesine göre mobil gelirlerini 6,4 milyar lira artırırken şirketin 2023'teki büyümesine en büyük katkıyı mobil gelirleri sağladı.

Kaynak: AA

Mobil, Teknoloji, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Türk Telekom 2023'te Mobil Abone Sayısını Artırdı - Son Dakika

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