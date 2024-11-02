Türk Telekom\'dan 50G PON ve FTTR denemesi

Ekonomi

Türk Telekom, Avrupa'da bir ilk olan 50G PON ve FTTR teknolojilerini aynı anda denedi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Türk Telekom, ZTE iş birliğiyle 50 gigabit genişbant erişim kapasitesine sahip FTTR çözüm ağının pilot uygulamasını gerçekleştirdi.

Üç ayrı dalga boyunu tek bir fiber kablo üzerinden sunabilen 50G PON + FTTR teknolojisi, mevcut fiber altyapıyı bina içinde daha geniş alanlara yayarak yüksek hızlı dijital bağlantı sağlamayı hedefliyor. Bu teknoloji, kablosuz ağ bağlantılarında 10 Gbps'ye kadar hız sunmanın yanı sıra çok sayıda kullanıcının aynı anda Wi-Fi ağına bağlanabilmesine olanak tanıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türk Telekom Network Genel Müdür Yardımcısı Zafer Orhan, yeni nesil teknolojileri ülkeye kazandırmayı sürdüreceklerini vurguladı.

Orhan, "ZTE ile gerçekleştirdiğimiz bu değerli iş birliği sayesinde Avrupa'nın ilk 50G PON + FTTR çözümünü başarılı bir pilot uygulamayla gerçekleştirdik. Wi-Fi çözümlerinin daha geniş bir alanda ve daha etkin bir şekilde kullanılmasını sağlayacak bu teknolojinin, önümüzdeki dönemde birçok sektörün dijitalleşmesinde önemli rol oynayacağını düşünüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

ZTE Kıdemli Başkan Yardımcısı ve Netaş Yönetim Kurulu Başkanı Peng Aiguang ise şirketin yenilikçi teknolojileri Türk Telekom ile geliştirmeye devam edeceğini belirtti.

Aiguang, "Kurumsal müşteri pazarındaki gücümüzü, Türk Telekom ile birlikte yaptığımız 50G PON + FTTR çalışmalarıyla daha üst noktalara taşıyacağına inanıyoruz. Bu çözüm, işletmelere yüksek bant genişliği sağlarken aynı zamanda bu platforma bağlı cihaz sayısında artış ve yüksek güvenlikli optik ağ kabiliyetleri sunuyor." ifadelerini kullandı.