Türk Telekom'dan gençlere "Yazılım Geliştirme Kampı" - Son Dakika
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Türk Telekom'dan gençlere "Yazılım Geliştirme Kampı"

26.04.2022 10:51
Türk Telekom'dan gençlere "Yazılım Geliştirme Kampı"

Türk Telekom, yazılım alanında kendisini geliştirmek isteyen gençler için Yazılım Geliştirme Kampı düzenliyor.

Türk Telekom, yazılım alanında kendisini geliştirmek isteyen gençler için Yazılım Geliştirme Kampı düzenliyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, gençlere kariyer yolculuklarındaki desteğini sürdüren Türk Telekom, yeni mezun üniversite öğrencilerine ve en fazla 2 yıllık iş tecrübesi bulunan, 25 yaşını doldurmamış gençlere yazılım alanında uzmanlaşma fırsatı sunduğu Yazılım Geliştirme Kampı'nı hayata geçirdi.

Uygulama ve hizmet tasarlama yazılımı mimarisi olan Mikroservis odağında, 6 Mayıs 2022'ye kadar başvuruya açık olan kampı başarıyla tamamlayan gençler, Türk Telekom'da tam zamanlı staj veya iş olanağı bulabilecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türk Telekom İnsan Kaynakları Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Emre Vural, Türkiye'nin en çok istihdam sağlayan markalarından olduklarını ve gençlere yaptıkları her yatırımı Türkiye'nin geleceğine yatırım olarak gördüklerini belirterek, "Türk Telekom Yazılım Geliştirme Kampı ile gençlerin kariyer gelişimlerini destekleyerek istihdam sağlamayı amaçlıyoruz.

Kampa katılan gençlere, Mikroservis Mimarisi alanında deneyim kazandırmayı hedefliyoruz. Gençler kampta bir uygulama içindeki teknoloji çeşitliliğine izin verip, uygulamayı esnek hale getiren ve performans sorunlarına kalıcı çözümler sunan Mikroservis Mimarisi konusunda kendilerini geliştirme fırsatı bulacaklar. Türk Telekom olarak genç arkadaşlarımıza iş fırsatı sunmaya ve güçlü bir gelişim programıyla onları geleceğe hazırlamaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Başvuru sürecinin ardından yapılacak değerlendirme, sınav ve mülakatların ardından yeni mezun ya da en fazla 2 yıllık iş tecrübesi bulunan, 25 yaşını doldurmamış gençler, 24-31 Mayıs 2022 arasında düzenlenecek kampa katılarak proje çalışmaları yapacak.

Kamp bünyesinde; kapsamlı bir eğitim-gelişim programını tamamlayacak gençler arasında, proje yarışması düzenlenecek. Yarışmanın sonucunda; dereceye girenler arasından birinciye 50 bin TL, ikinciye 30 bin TL ve üçüncüye 20 bin TL değerinde teknoloji çeki hediye edilecek.

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Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Türk Telekom'dan gençlere 'Yazılım Geliştirme Kampı' - Son Dakika


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