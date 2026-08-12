Türk Telekom Gayrimenkul Değerlendirmesi Yapacak

Türk Telekom'dan Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada "Mevcut gayrimenkul portföyünün ekonomik değerinin ve kullanım verimliliğinin değerlendirilmesi, portföyün daha etkin yönetilmesine yönelik alternatiflerin belirlenmesi amacıyla kapsamlı bir portföy değerlendirme çalışması yapılmasına karar verilmiştir" denildi.

Türk Telekom, gayrimenkul portföyüne ilişkin KAP'a açıklama yaptı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Şirketimiz gayrimenkul portföyünün değerinin düzenli olarak takip edilmesi amacıyla, yıllık olarak bağımsız değerleme kuruluşları tarafından değerleme çalışmaları gerçekleştirilmektedir.

Yönetim Kurulumuz tarafından, mevcut gayrimenkul portföyünün ekonomik değerinin ve kullanım verimliliğinin değerlendirilmesi, portföyün daha etkin yönetilmesine yönelik alternatiflerin belirlenmesi amacıyla kapsamlı bir portföy değerlendirme çalışması yapılmasına karar verilmiştir.

Yapılacak çalışmayla ilgili gelişmeler oldukça kamuoyu ile paylaşılacaktır.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz." ifadeleri yer aldı.