Türk Telekom ve Ericsson'dan 6G İş Birliği - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Türk Telekom ve Ericsson'dan 6G İş Birliği

Türk Telekom ve Ericsson\'dan 6G İş Birliği

Türk Telekom ve Ericsson, 6G için stratejik ortaklıklarını GSMA'da duyurdu, akıllı çözümler geliştirecek.

03.03.2025 21:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türk Telekom ile dünyanın önde gelen teknoloji şirketlerinden Ericsson, GSMA Mobil Dünya Kongresi'nde 6G alanında ortak çalışmalar yürüteceğini duyurdu. Bu kapsamda; akıllı şehirler, akıllı tarım, Nesnelerin İnterneti (IoT) gibi alanlarda öncü çalışmalar gerçekleştiren Türk Telekom'un 6G Ar-Ge ve İnovasyon Laboratuvarları ile Ericsson Araştırma Türkiye (Ericsson Research) arasında stratejik bir iş birliği kurulacak.

Türk Telekom, dünyanın önde gelen teknoloji şirketlerinden Ericsson ile 6G projeleri için stratejik iş birliği yapacağını İspanya'nın Barselona kentinde düzenlenen GSMA Mobil Dünya Kongresi'nde Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, Türk Telekom CEO'su Ümit Önal ve Ericsson Orta Doğu ve Afrika Başkan Yardımcısı ve Ericsson Kuzey Orta Doğu ve Afrika Başkanı Kevin Murphy'nin katılımıyla duyurdu.

Türk Telekom ve Ericsson 6G alanındaki stratejik iş birliklerini güçlendirirken, Ericsson'un Orta Doğu ve Afrika Bölgesi'ndeki (MMEA) tek araştırma merkezi olan İstanbul'daki tesisi, bu iş birliğinin önemli bir parçası olacak. İki şirket, Türkiye ve uluslararası alanlarda birlikte gerçekleştirecekleri araştırma ve geliştirme projeleriyle geleceğin kablosuz iletişim teknolojisinin gelişiminde öncü rol üstlenmeyi amaçlıyor. İki şirketin proje paydaşı olarak çalışacağı Eureka CELTIC-NEXT tarafından onaylanan SafeRoute-6G uluslararası projesi, 5G ve 6G iletişim teknolojileri de dahil olmak üzere yeni nesil şebeke ve nesnelerin interneti (IoT) teknolojileriyle yol güvenliğini artırmayı amaçlıyor.

Türk Telekom CEO'su Ümit Önal konuyla ilgili, "Akıllı şehircilik, akıllı tarım ve Nesnelerin İnterneti (IoT) teknolojisini kullanan diğer endüstrilerde yaptığımız çalışmalarla ülkemizi geleceği taşıyan adımlar atarken, küresel iş birliklerimiz ile dünyada teknoloji trendlerine yön veren öncü çalışmalara katkı sunuyoruz. Yeni nesil iletişim teknolojileri alanında iş birliklerimiz sürerken, ulusal ve uluslararası projelerde yer alıyoruz. 6G'nin güvenli ulaşım için kullanılmasına Ericsson Araştırma Türkiye ile birlikte katkı yapacağımız için mutluyuz. Bu çalışmalar ile ülkemizin dijital dönüşümüne öncülük ederken, 6G'nin dikey sektör uygulamaları için geliştirilmesine katkı sunuyoruz" diye konuştu.

Ericsson Kuzey Orta Doğu ve Afrika Başkanı Kevin Murphy, "Türk Telekom ile stratejik iş birliğimiz, 6G teknolojisinin ilerlemesinde önemli bir kilometre taşına işaret ediyor. Ericsson'un küresel uzmanlığını Türk Telekom'un yenilikçi vizyonuyla birleştirerek, güvenli ulaşımın yeni sınırlarını keşfediyor ve geleceğe dönük çözümler oluşturarak, bağlantının geleceğini şekillendiren gelişmelere öncülük etme konusundaki kararlılığımızı vurguluyoruz" dedi. - İSTANBUL

CoinTR’den 1.000 TL Hediye! Hemen Üye Ol, Kolayca Kazanmaya Başla! Şimdi Katıl! Reklam Reklamdır
Kaynak: İHA

Mobil Dünya Kongresi, Türk Telekom, Teknoloji, Ericsson, istanbul, Ekonomi, Tarım, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Türk Telekom ve Ericsson'dan 6G İş Birliği - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

12:39 Beykoz Belediye Başkanı görevden uzaklaştırıldı Beykoz Belediye Başkanı görevden uzaklaştırıldı
12:35 İstanbul’da tepki çeken eylem trafik durdu, ambulanslar bile geçemedi İstanbul'da tepki çeken eylem; trafik durdu, ambulanslar bile geçemedi
11:57 Usta sanatçı Edip Akbayram’a gözyaşları eşliğinde veda “Seni saklayacağım baba“ Usta sanatçı Edip Akbayram'a gözyaşları eşliğinde veda! "Seni saklayacağım baba"
10:57 Çok konuşulacak Selahattin Demirtaş iddiası: Valizlerini topla kardeşim Çok konuşulacak Selahattin Demirtaş iddiası: Valizlerini topla kardeşim
10:47 Sayısız mağdur vardı Boşanma sistemi ve nafaka ödemeleri tamamen değişiyor Sayısız mağdur vardı! Boşanma sistemi ve nafaka ödemeleri tamamen değişiyor
18:48 CHP Milletvekili Nail Çiler’in aracı kaza yaptı CHP Milletvekili Nail Çiler'in aracı kaza yaptı
18:33 Trabzonspor, Konyaspor’a 1-0 mağlup oldu Trabzonspor, Konyaspor'a 1-0 mağlup oldu
18:17 BİM, Rekabet Kurulu’nun kestiği cezaya itiraz etti BİM, Rekabet Kurulu'nun kestiği cezaya itiraz etti
18:10 Gaziantep FK, Eyüpspor’u 3-1 mağlup etti Gaziantep FK, Eyüpspor'u 3-1 mağlup etti
18:05 CHP’deki ön seçimin detayları belli oldu: 1 milyon 650 bin üye oy kullanacak CHP'deki ön seçimin detayları belli oldu: 1 milyon 650 bin üye oy kullanacak
17:48 Terör örgütü PKK’nın ateşkes ilanına ilişkin DEM Partili Buldan’dan ilk yorum Terör örgütü PKK'nın ateşkes ilanına ilişkin DEM Partili Buldan'dan ilk yorum
17:41 Wanda Nara’dan Icardi’nin hayatını karartacak suçlama Wanda Nara'dan Icardi'nin hayatını karartacak suçlama
17:21 AK Parti Sözcüsü Çelik: Terör örgütüyle pazarlık kesinlikle yok AK Parti Sözcüsü Çelik: Terör örgütüyle pazarlık kesinlikle yok
17:17 Bakanlık ünlü giyim markalarını ifşa etti: Bu ürünü çocuklarınıza sakın almayın Bakanlık ünlü giyim markalarını ifşa etti: Bu ürünü çocuklarınıza sakın almayın!
16:59 Enflasyon var ama bankalar kazandıkça kazandı Enflasyon var ama bankalar kazandıkça kazandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.03.2025 13:23:11. #7.11#
SON DAKİKA: Türk Telekom ve Ericsson'dan 6G İş Birliği - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.