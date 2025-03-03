Türk Telekom ve Ericsson\'dan 6G İş Birliği

Ekonomi

Türk Telekom ile dünyanın önde gelen teknoloji şirketlerinden Ericsson, GSMA Mobil Dünya Kongresi'nde 6G alanında ortak çalışmalar yürüteceğini duyurdu. Bu kapsamda; akıllı şehirler, akıllı tarım, Nesnelerin İnterneti (IoT) gibi alanlarda öncü çalışmalar gerçekleştiren Türk Telekom'un 6G Ar-Ge ve İnovasyon Laboratuvarları ile Ericsson Araştırma Türkiye (Ericsson Research) arasında stratejik bir iş birliği kurulacak.

Türk Telekom, dünyanın önde gelen teknoloji şirketlerinden Ericsson ile 6G projeleri için stratejik iş birliği yapacağını İspanya'nın Barselona kentinde düzenlenen GSMA Mobil Dünya Kongresi'nde Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, Türk Telekom CEO'su Ümit Önal ve Ericsson Orta Doğu ve Afrika Başkan Yardımcısı ve Ericsson Kuzey Orta Doğu ve Afrika Başkanı Kevin Murphy'nin katılımıyla duyurdu.

Türk Telekom ve Ericsson 6G alanındaki stratejik iş birliklerini güçlendirirken, Ericsson'un Orta Doğu ve Afrika Bölgesi'ndeki (MMEA) tek araştırma merkezi olan İstanbul'daki tesisi, bu iş birliğinin önemli bir parçası olacak. İki şirket, Türkiye ve uluslararası alanlarda birlikte gerçekleştirecekleri araştırma ve geliştirme projeleriyle geleceğin kablosuz iletişim teknolojisinin gelişiminde öncü rol üstlenmeyi amaçlıyor. İki şirketin proje paydaşı olarak çalışacağı Eureka CELTIC-NEXT tarafından onaylanan SafeRoute-6G uluslararası projesi, 5G ve 6G iletişim teknolojileri de dahil olmak üzere yeni nesil şebeke ve nesnelerin interneti (IoT) teknolojileriyle yol güvenliğini artırmayı amaçlıyor.

Türk Telekom CEO'su Ümit Önal konuyla ilgili, "Akıllı şehircilik, akıllı tarım ve Nesnelerin İnterneti (IoT) teknolojisini kullanan diğer endüstrilerde yaptığımız çalışmalarla ülkemizi geleceği taşıyan adımlar atarken, küresel iş birliklerimiz ile dünyada teknoloji trendlerine yön veren öncü çalışmalara katkı sunuyoruz. Yeni nesil iletişim teknolojileri alanında iş birliklerimiz sürerken, ulusal ve uluslararası projelerde yer alıyoruz. 6G'nin güvenli ulaşım için kullanılmasına Ericsson Araştırma Türkiye ile birlikte katkı yapacağımız için mutluyuz. Bu çalışmalar ile ülkemizin dijital dönüşümüne öncülük ederken, 6G'nin dikey sektör uygulamaları için geliştirilmesine katkı sunuyoruz" diye konuştu.

Ericsson Kuzey Orta Doğu ve Afrika Başkanı Kevin Murphy, "Türk Telekom ile stratejik iş birliğimiz, 6G teknolojisinin ilerlemesinde önemli bir kilometre taşına işaret ediyor. Ericsson'un küresel uzmanlığını Türk Telekom'un yenilikçi vizyonuyla birleştirerek, güvenli ulaşımın yeni sınırlarını keşfediyor ve geleceğe dönük çözümler oluşturarak, bağlantının geleceğini şekillendiren gelişmelere öncülük etme konusundaki kararlılığımızı vurguluyoruz" dedi. - İSTANBUL