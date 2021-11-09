"Türk Ticaret ve Sanayi Odası İş Forumu" yarın İstanbul'da gerçekleştirilecek

Türkiye, Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan ve Macaristan arasındaki karşılıklı ticaret ve yatırım ilişkilerinin gelişmesine destek olmak amacıyla organize edilen "Türk Ticaret ve Sanayi Odası İş Forumu" yarın İstanbul'da düzenlenecek.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinden (TOBB) yapılan yazılı açıklamaya göre, Türk Ticaret ve Sanayi Odasının (Türk TSO) 3. Genel Kurulu kapsamında düzenlenecek foruma söz konusu ülkelerden çeşitli sektörlerde faaliyet gösteren firma temsilcileri katılacak.

Etkinliğe, TOBB ve Türk TSO'nun Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ile Türk Konseyi Genel Sekreteri Baghdad Amreyev'in yanı sıra paydaş ülkelerin iş dünyası temsilcileri de katılım sağlayacak.

Türk Ticaret ve Sanayi Odası İş Forumu, yarın Wyndham Grand İstanbul Levent Otel'de saat 14.00'te başlayacak.