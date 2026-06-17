Türk Yatırım Fonu'ndan Önemli Anlaşma - Son Dakika
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Türk Yatırım Fonu'ndan Önemli Anlaşma

17.06.2026 16:59
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Türk Yatırım Fonu, ICD ile İslami ortak finansman anlaşması imzaladı, bölgedeki işletmelere destek sağlayacak.

Türk devletleri tarafından ortaklaşa kurulan ilk uluslararası finans kuruluşu Türk Yatırım Fonu (TYF), İslami Özel Sektörün Geliştirilmesi Kurumu (ICD) ile İslami Ortak Finansman Çerçeve Anlaşması imzaladı.

TYF'den yapılan açıklamaya göre, İslami Ortak Finansman Çerçeve Anlaşması, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenen, 2026 İslami Kalkınma Bankası Grubu Yıllık Toplantıları kapsamında yapıldı.

Anlaşmayla, bölgenin ortaklaşa kurulan ilk uluslararası finans kuruluşu (IFI) olan Türk Yatırım Fonu'na, 5 ortak üye devletteki özel sektör finansmanına, 50 milyon dolara kadar kaynak aktarmak için bir İslami finans kanalı sağlanıyor. Anlaşma, ICD ile birlikte finansman sağlayacağı İslami finans ortak finansman platformu olan yeni Yönetilen İslami Ortak Finansman Programı'nı (MICFP) işler hale getiriyor.

MICFP, Fon'un İslami finans alanındaki ilk yapılandırılmış girişimi olma özelliğini taşırken, Fon'a ICD'nin İslami finans uzmanlığına, ortak finans kuruluşları ağına ve bölgedeki operasyonel deneyimine erişim imkanı sunuyor.

Kurumlar arası uyum desteklenecek

Finansman, yerel ortak finans kuruluşları aracılığıyla iki kurumun ortak üyesi olan Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Türkiye ve Özbekistan'daki küçük ve orta büyüklükteki işletmelere kullandırılacak.

Düzenleme kapsamında ICD, özel sektör için İslami finans alanındaki 20 yılı aşkın deneyiminden yararlanarak, her bir finansman imkanını oluşturacak, yapılandıracak ve yönetecek. ICD ayrıca Fon ile birlikte her bir finansman imkanına sermaye katkısı sağlayarak, iki kurum arasındaki çıkar uyumunu destekleyecek.

Fon açısından stratejik kazanımlar sunan çerçeve anlaşma, Fon'un ortak finans kuruluşları aracılığıyla mikro, küçük ve orta büyüklükteki işletmelere erişimini genişletirken, üye ülkelerde İslami finansın desteklenmesine ve Türk dünyasında finansal bağlantısallığın güçlendirilmesine katkı sağlıyor.

Hızlı ve güvenilir bir kanal

Açıklamada görüşlerine yer verilen Fon'un Genel Direktörü Ramil Babayev, anlaşmayı TYF'nin misyonunu hayata geçirme yolunda önemli bir adım olarak nitelendirerek,"Bu ortaklık, kendi kurumsal kapasitemizi geliştirmeye devam ederken, üye ülkelerimizde özel sektörü desteklemek için bize hızlı ve güvenilir bir kanal sunuyor. Bu anlaşmanın İKB Yıllık Toplantıları'nda imzalanması, Türk Yatırım Fonu'nu daha geniş bir kalkınma finansmanı mimarisi içinde konumlandırıyor." ifadelerini kullandı.

Anlaşma ile ICD, operasyonel faaliyetlerine bu yılın başlarında başlayan TYF ile kurumsal bir çerçeve ortaklığı kuran ilk çok taraflı kalkınma kuruluşu oldu.

İşbirliği, TYF'nin özel sektörün geliştirilmesi, ticaretin kolaylaştırılması, finansal entegrasyon ve Türk dünyasında İslami finans bankacılık ekosistemlerinin geliştirilmesi gibi stratejik önceliklerini destekliyor.

Kaynak: AA

Ekonomi, Finans, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Türk Yatırım Fonu'ndan Önemli Anlaşma - Son Dakika

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