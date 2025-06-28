Türk Yatırımcılar Karadağ'da Büyüyor - Son Dakika
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Ekonomi

Türk Yatırımcılar Karadağ'da Büyüyor

Türk Yatırımcılar Karadağ\'da Büyüyor
28.06.2025 18:18
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Ticaret Bakanı Bolat, Türk girişimcilerin Karadağ'daki yatırımlarının her yıl arttığını belirtti.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, " Karadağ'ı ziyaret eden ve yatırım yapan Türk girişimcilerin sayısı her yıl artmaktadır." dedi.

İstanbul Kongre Merkezi'nde düzenlenen Küresel Ulaştırma Koridorları Forumu kapsamında gerçekleştirilen Türkiye-Karadağ Yuvarlak Masa Toplantısı'nda konuşan Bolat, Türkiye ile Karadağ ikili ticaret hacminin 2024 yılı sonu itibarıyla yaklaşık 213 milyon dolara ulaştığını söyledi.

Türkiye ve Karadağ dost iki ülke olduğunu ve ortak bir kültürü paylaştığını dile getiren Bolat, "Türkiye'nin Karadağ'a olan ihracatı oldukça çeşitlidir, mobilya, mücevherat ve inşaat malzemeleri gibi ürünleri kapsamaktadır. Öte yandan Türkiye'nin Karadağ'dan ithalatı ise başlıca demir-çelik ürünleri ve kimyasallardan oluşmaktadır." diye konuştu.

Karadağ'ın Türk iş dünyasının ilgisini çeken önde gelen ülkelerden biri olduğunun altını çizen Bolat, şunları kaydetti:

"Karadağ'ı ziyaret eden ve yatırım yapan Türk girişimcilerin sayısı her yıl artmaktadır. Halihazırda binlerce Türk şirketi Karadağ'da faaliyet göstermekte ve iki ekonomimiz arasında güçlü bir köprü oluşturmaktadır. Türkiye'nin Karadağ'daki en büyük yabancı yatırımcı konumunda olmasından memnuniyet duyuyoruz. Türk şirketleri, inşaat, sağlık, turizm ve bankacılık sektörlerinde aktif bir şekilde yer almaktadır. Yatırımlara yönelik olumlu görünüm, iki dost ülke arasındaki ikili ilişkilerin derinleşmesine olan bağlılığımızı göstermektedir.

İyi işleyen müteahhitlik ve inşaat sektörü, iki ülke arasındaki işbirliğinin en önemli alanlarından birini oluşturmaktadır. Bugün Türk müteahhitler Karadağ'da toplam değeri 418 milyon dolar olan 66 projeyi üstlenmiş ve çoğunlukla tamamlamıştır. Bu projelerin büyük bir kısmı turistik tesislerin ve konutların inşasını kapsamaktadır. Bu alanlar, müteahhitlik sektöründeki toplam değerin yaklaşık 3'te 2'sini temsil etmektedir. Kalan kısmı ise atık su sistemleri, su arıtma tesisleri, alışveriş merkezleri ve otoyol projelerini içermektedir. Ayrıca teknik müşavirlik sektöründe Türk firmaları şu ana kadar yaklaşık 10 milyon dolar değerinde 14 proje üstlenmiştir."

Bolat, Türk müteahhitlik sektörünün dünya genelinde çok önemli ve önde gelen bir konuma sahip olduğunu aktararak, Türkiye Çin'in ardından dünyada ikinci sırada yer aldığını belirtti.

Dünyanın en büyük 250 müteahhitlik şirketi arasında Türk firmaları da bulunduğunu belirten Bolat, "Bu şirketler, nitelikli insan kaynağı, teknik uzmanlık, yerel koşullara uyum, geniş deneyim, disiplinli çalışma anlayışı ve projeleri zamanında teslim etme gibi çok önemli avantajlara sahiptir." ifadelerini kullandı.

Bolat, şu ana kadar Türk müteahhitlerin 137 ülkede, neredeyse dünyanın her köşesinde, toplam değeri 542 milyar dolar olan 12 bin 600 proje üstlendiğini dile getirdi.

Karadağ'daki gelecek projelere, özellikle altyapı, ulaşım, enerji ve konut alanlarında karşılıklı yarar esasına dayalı olarak katılmaktan memnuniyet duyduklarını ifade eden Bolat, "Türk şirketleri Karadağ'da yakında başlayacak birçok önemli projeyle ilgilenmektedir. Teknik müşavirlik alanında da Türk danışmanlık firmaları Karadağ ekonomisinin yararına en iyi hizmeti sunma konusunda son derece isteklidir." diye konuştu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan ise "Türkiye ve Karadağ'ın kamu ve özel sektör kurumlarıyla mümkün olan tüm fırsatları değerlendirmek, teknik yardım sağlamak, deneyim paylaşımında bulunmak ve toplantılar düzenlemek suretiyle işbirliğimizi geliştirmek istiyoruz." açıklamasında bulundu.

Sayan, kara yolu, demir yolu, hava yolu ve çeşitli ulaşım sistemlerini birbirini tamamlayacak şekilde planlamak artık bir tercih değil ekonomik ve çevresel sürdürülebilirlik açısından bir zorunluluk olduğunu dile getirdi.

Ulaştırma ağını yalnızca Türkiye için değil aynı zamanda Balkanlarla entegre bir lojistik sistem kurma anlayışıyla geliştirdiklerini anlatan Sayan, "Avrupa ile Türkiye arasında yer alan bu ulaşım koridorunun her adımında ilişkilerimizi güçlendirmek için kararlılıkla ilerliyoruz. Türk yatırımcılar da Karadağ'daki fırsatlara giderek daha fazla ilgi göstermekte ve biz de bu süreci benzer vizyona sahip uzun vadeli ortaklıklarla desteklemek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Ticaret Bakanı, Ömer Bolat, Ekonomi, Karadağ, Türkiye, Ulaşım, Finans, Son Dakika

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