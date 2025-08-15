Turka'dan Yeni Nesil Araç Muayene Vizyonu - Son Dakika
Ekonomi

Turka'dan Yeni Nesil Araç Muayene Vizyonu

15.08.2025 12:39
Turka, kadın istihdamı ve sürdürülebilirlik odaklı yeni nesil araç muayene istasyonları kuracak.

"Yeni nesil araç muayene" vizyonuyla yola çıkan Turka, odağına kadın istihdamı ve sürdürülebilirliği aldı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, MOI Ortak Girişim Grubu, araç muayene istasyonlarını 2027-2047 döneminde "Turka" markasıyla işletmeye başlayacak.

Şirket, 15 Ağustos 2027'de başlayacak söz konusu dönemde, Türkiye'de 2007'den beri oluşturulan araç muayene kültürünü ileriye taşıyarak otomasyon ağırlıklı bir yapı kurmayı hedeflerken, kadın istihdamı ve sürdürülebilirlik konularında da sektörde farklılaşacak.

Bu kapsamda, şirketin üst düzey yöneticileri, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ı makamında ziyaret etti.

Ziyarette, Bakan Göktaş ile başta kadın istihdamı ve sürdürülebilirlik olmak üzere, şirketin yeni nesil araç muayene sürecindeki öncelikli hedefleri paylaşıldı.

İstasyon sayısını Türkiye genelinde 249'a çıkaracak şirketin hedefleri arasında, kadın istihdamına katkı sağlamak amacıyla sadece kadın çalışanların olduğu bir istasyon kurmak da yer alıyor. Şirket, kadın araç sahiplerini de rahatlatacak bir uygulamayı hayata geçirmeyi planlıyor.

Buna göre, kadınların araç muayene sırasında uzun süre beklemesinin önüne geçmek amacıyla hatlardan birinde kadın araç sahiplerine öncelik verilecek şekilde altyapı düzenlemeye ilişkin hazırlıklar devam ediyor.

Ayrıca kurulacak "Turka Akademi"de sistematik olarak kadınlara yönelik mesleki gelişim ve eğitim programlarıyla sertifikalı yetişmiş personel tedariki sağlanacak.

Öte yandan çalışma ortamları, iş sağlığı ve güvenliği standartları doğrultusunda kadın ergonomisine uygun şekilde oluşturulacak.

Kadın yönetici oranının artırılması konularında çalışmalar yapılacak

Şirket, çalışma hayatına ara vermiş kadınların yeniden istihdama kazandırılması, genç kadınlara yönelik staj programlarıyla istihdamı desteklemeye yönelik programların geliştirilmesi ve kadın yönetici oranının artırılması konularında yapılacak çalışmalarla da sektörde farklılık oluşturmayı hedefliyor.

Sadece kadın çalışanların olduğu bir istasyon kurma vizyonunu, 2025 Aile Yılı'na özel politikaları ve eylem planını destekleme hedefiyle de bir araya getiren şirket, söz konusu istasyonda kreş hizmeti sağlamayı da amaçlıyor.

Eğitimini tamamlamak isteyen kadın çalışanlara destek sağlanmasının yanı sıra 4 bin 500 kişilik istihdam kapasitesinin içinde her istasyonda en az bir kadın teknik çalışanın görev alması planlanıyor.

Şirket, Türkiye'nin "Yeşil Dönüşüm" hedefleri ve "Sıfır Atık Yönetmeliği" ile uyumlu, uluslararası ESG standartlarını benimseyen bir operasyon modeli kuruyor.

Bu kapsamda tüm istasyonlarda Sıfır Atık Belgesi alınacak, yenilenebilir enerji kullanımı, enerji verimliliği projeleri ve su tüketimini azaltan sistemler devreye girecek.

Atıklar kaynağında ayrıştırılacak, geri dönüşüm oranı artırılacak ve tüm süreçler dijital izleme ve raporlama sistemiyle takip edilecek.

Turka Akademi ve Turka Deneyim Merkezi'nde çalışanlar, alt işleticiler ve topluma yönelik sürdürülebilirlik, çevre bilinci ve sıfır atık eğitimleri düzenlenecek.

İstasyonlar, güneş panelleri, enerji verimli ekipmanlar ve akıllı yönetim sistemleriyle karbon ayak izini azaltırken, afet durumlarında sahra hastanesine dönüşebilecek esnek altyapısıyla da toplumsal dayanıklılığı artıracak.

Böylece Turka, araç muayene sektöründe çevresel sorumluluk, yenilikçi teknoloji ve sosyal faydayı bir arada sunan öncü bir sürdürülebilirlik modeli hayata geçirecek.

Kaynak: AA

Teknoloji, Ekonomi, Türkiye, Çevre, Kadın, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
