TürkAkım doğal gaz boru hattının operatörü: "İhracat lisansımız iptal edildi, sevkiyatlar etkilenmeyecek" - Son Dakika
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TürkAkım doğal gaz boru hattının operatörü: "İhracat lisansımız iptal edildi, sevkiyatlar etkilenmeyecek"

29.09.2022 22:18
TürkAkım doğal gaz boru hattının operatörü: "İhracat lisansımız iptal edildi, sevkiyatlar etkilenmeyecek"

TürkAkım doğal gaz boru hattının operatörü South Stream Transport B.V, Avrupa Birliği'nin (AB) yaptırımları nedeniyle ihracat lisansının iptal edildiğini, ancak Türkiye ve Avrupa'ya sevkiyatların etkilenmeyeceğini açıkladı.

TürkAkım doğal gaz boru hattının operatörü South Stream Transport B.V, Avrupa Birliği'nin (AB) yaptırımları nedeniyle ihracat lisansının iptal edildiğini, ancak Türkiye ve Avrupa'ya sevkiyatların etkilenmeyeceğini açıkladı.

South Stream Transport B.V.'den yapılan yazılı açıklamada, AB'nin 2022 boyunca Rusya'ya ürün, teknoloji ve hizmet temin edilmesine yönelik yaptırımlar uyguladığına işaret edildi.

AB'nin 18 Eylül'de yeni bir yaptırım uyguladığı hatırlatılan açıklamada, "Bu yaptırım, Karadeniz üzerinden Türkiye ve Avrupa'daki tüketicilere gaz sevk eden açık deniz boru hattı TürkAkım'ın operatörü Stream Transport B.V.'nin ihracat lisansının erken iptaline yol açtı." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, Hollanda makamlarının, Rusya'ya, münhasır ekonomik bölge ve kıta sahanlığı da dahil olmak üzere teknik yardım, bakıma yönelik ürün tedariki ve hizmet sağlama yasağı konusunda bilgilendirme yaptıkları belirtildi.

Yaptırımların, şirketin doğal gaz sevkiyatını ise kısıtlamadığı bilgisine yer verilen açıklamada, "Bu nedenle Türkiye ve Avrupa ülkelerinde çeşitli sektörlere ve milyonlarca haneye doğal gaz arzı kısa ve uzun vadede etkilenmeyecektir." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, şirketin ihracat lisansının yenilenmesi için gerekli başvuruları yaptığı belirtildi.

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Kaynak: AA

Münir Karaloğlu, İhracat, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi TürkAkım doğal gaz boru hattının operatörü: 'İhracat lisansımız iptal edildi, sevkiyatlar etkilenmeyecek' - Son Dakika

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