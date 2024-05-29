Turkcell, Çin Kalkınma Bankası ile 300 milyon avro tutarında kredi anlaşması imzaladı - Son Dakika
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Ekonomi

Turkcell, Çin Kalkınma Bankası ile 300 milyon avro tutarında kredi anlaşması imzaladı

Turkcell, Çin Kalkınma Bankası ile 300 milyon avro tutarında kredi anlaşması imzaladı

Turkcell, Çin Kalkınma Bankası (CDB) ile 10 yıl vadeli 300 milyon avro tutarında kredi anlaşması için ön protokole imza attı. Turkcell, altyapı ürünlerinin satın alımı için CDB ile 10 yıl vadeli, 300 milyon avro karşılığı Çin Yuanı (RMB) tutarında finansman anlaşması kapsamında ön protokol imzaladı. Kredi, Turkcell tarafından yapılacak telekom ekipman alımlarının finansmanında avro karşılığı Çin Yuanı (RMB) cinsinden kullanılabilecek.

29.05.2024 11:11
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Turkcell, Çin Kalkınma Bankası (China Development Bank-CDB) ile 10 yıl vadeli 300 milyon avro tutarında kredi anlaşması için ön protokole imza attı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Turkcell, altyapı ürünlerinin satın alımı için CDB ile 10 yıl vadeli, 300 milyon avro karşılığı Çin Yuanı (RMB) tutarında finansman anlaşması kapsamında ön protokol imzaladı. Kredi, Turkcell tarafından yapılacak telekom ekipman alımlarının finansmanında avro karşılığı Çin Yuanı (RMB) cinsinden kullanılabilecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Turkcell Finanstan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Kamil Kalyon, ön protokolle ilgili sabit faiz oranının yıllık yüzde 4,98 olduğunu bildirdi.

Turkcell olarak dijital teknolojilerdeki liderliği güçlendirmek için pek çok stratejik adım attıklarına dikkati çeken Kalyon, "Aramızdaki bu mutabakat, altyapı ürünlerinin satın alımının finansmanını kapsıyor. Turkcell olarak, güçlü bilanço yapımızı korumak, başarılı likidite yönetimini sağlamak adına hem yerel hem de uluslararası piyasaları sürekli takip ediyoruz. Likidite yönetiminde, finansman-kaynak çeşitlendirmesi ve vade uzatılması öncelikli hedeflerimiz arasında yer alıyor. CDB ile ön protokolüne imza attığımız bu uzun vadeli ve uygun maliyetli kredi hem Türkiye hem de Turkcell'e duyulan güveni bir kez daha gösteriyor. Bu anlaşma ayrıca küresel borçlanma piyasaları ve sektöre yönelik sağlanan kredi maliyetlerinden çok daha avantajlı bir orana sahip olmasıyla da öne çıkıyor." değerlendirmesinde bulundu.

CDB Shenzhen Şubesi Genel Müdür Yardımcısı Jia Chenliang da söz konusu kredinin CDB ile Turkcell arasındaki uzun vadeli stratejik işbirliklerinde yeni bir dönemin başlangıcına işaret ettiğini belirterek, "Karşılıklı güven ve kazan-kazan anlayışına dayalı işbirliğimiz ikili ilişkilerimizin merkezinde yer alıyor. Bu kredi, Türkiye telekomünikasyon sektörünün ilk uzun vadeli salt Çin Yuanı finansmanı olup, CDB ile Turkcell arasındaki uzun vadeli stratejik işbirliklerinde yeni bir dönemin başladığını gösteriyor." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Turkcell, Çin Kalkınma Bankası ile 300 milyon avro tutarında kredi anlaşması imzaladı - Son Dakika

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