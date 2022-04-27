Turkcell'den kurum içi girişimciliğe ve inovasyona büyük destek - Son Dakika
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Turkcell'den kurum içi girişimciliğe ve inovasyona büyük destek

27.04.2022 10:49
Turkcell'den kurum içi girişimciliğe ve inovasyona büyük destek

Turkcell'in kurum içi girişimciliği ve inovasyonu desteklemek amacıyla iki yıl önce hayata geçirdiği girişimcilik platformunun dördüncü dönemi için başvurular başladı.

Turkcell'in kurum içi girişimciliği ve inovasyonu desteklemek amacıyla iki yıl önce hayata geçirdiği girişimcilik platformunun dördüncü dönemi için başvurular başladı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Turkcell, yenilikçi faaliyetleriyle kurum içi girişimciliği ve inovasyonu desteklemeye devam ediyor. 2020 Nisan ayında hayata geçirilen ve bu yıl dördüncü döneminin gerçekleşeceği girişimcilik platformu ile Turkcell; girişimci ruhlu çalışanlarını desteklerken, onlara hayallerini gerçekleştirme fırsatı da sunuyor.

Bu platform ile girişimci ruhlu Turkcell çalışanlarının sunacağı parlak iş fikirlerinin Turkcell yetkinliği ve desteği ile hayata geçirilmesine katkıda bulunulacak. Finali başarıyla geçen ve iş fikirlerini hayata geçiren proje ekiplerine ödül verilecek.

"Bu girişimler, şirketlerde çalışanların ve kurumun çeviklik değerine de katkı sağlıyor"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Turkcell Stratejiden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı M. Akif Konar, Turkcell olarak, inovasyon kültürünün gelişmesinde startup ekosisteminin etkisinin büyük olduğuna inandıklarını belirterek, "Bu konuda kurumsal firmaların desteklerinin önemli olduğunu düşünüyoruz. Sürdürdüğümüz bu proje ile kurum içi girişimciliği ve inovasyonu destekleyen öncü şirketlerden biriyiz. Bu projemizle Turkcell içindeki girişimci ruhlu çalışanlarımıza, 'Senin de bir hayalin varsa ekibini kurarak projeni geliştir, Turkcell'in desteğiyle hayallerini gerçekleştir! Büyük ödülün de sahibi ol!' diyoruz. Böylece onların Turkcell gibi büyük bir yapının içerisinde startup kültürüne uygun hareket etmelerini sağlamayı ve parlak iş fikirlerinin Turkcell know how'ı ve desteği ile hayata geçirilmesine katkıda bulunmayı amaçlıyoruz. Çalışanların ve kurumun çeviklik değerine de katkı açısından bu projenin önemli olduğuna inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

Başvuru süreci

Açıklamaya göre, bir aylık başvuru süresince girişimci ruhlu çalışanlar, fikirlerini bir iş modeli taslağı ve video yoluyla detaylandırarak başvuruda bulunacak.

Başvuru odak alanları ise Turkcell'in stratejik odak alanları olan B2C dijital çözümler, B2B dijital çözümler ve techfin çözümleri ile Turkcell'in mevcut stratejik odak alanlarıyla sinerji oluşturabilecek yeni iş alanları olacak.

Başvuru süresi sonunda, ön eleme sürecinden geçen fikirlerin sahiplerinden tıpkı bir girişimci gibi ekiplerini kurmaları, iş planı ve fizibilitelerini hazırlamaları istenecek.

Bir startup okulu gibi geçecek süreçte, kendilerine mentor direktörler de destek olacak.

Turkcell Akademi'nin de desteği ile iş planı ve fizibilite hazırlama eğitimleri, asansör konuşması eğitimi ve birebir koçluk da verilecek.

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Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Turkcell'den kurum içi girişimciliğe ve inovasyona büyük destek - Son Dakika


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