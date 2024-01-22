Turkcell Global Bilgi, Çalışanlarını Eğitim ve Gelişim Programlarıyla Destekliyor

Turkcell Global Bilgi, iş ortaklarının yanı sıra çalışanlarını da eğitim, gelişim ve kariyer programlarıyla desteklemeye devam ediyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, 5 bin 500 eğitim ve gelişim programı düzenleyen Turkcell Global Bilgi, 16 bin çalışanının mesleki bilgi ve donanımını geliştirmesine katkı sağladı.

Açıklamada konuya ilişkin görüşlerine yer verilen Turkcell Global Bilgi İnsan Kaynakları Genel Müdür Yardımcısı Zafer Çavdar, şirketin öncelikli konularından birinin çalışan deneyimi olduğunu belirterek, "Bu sebeple şirketlerle dijital dönüşüm ortaklıkları kurarken diğer yandan da arkadaşlarımızın teknolojik yenilikleri yaşayan ve yaşatan olmaları için kendilerini geliştirmeleri adına hem yüz yüze hem de dijital eğitimler düzenliyoruz." ifadelerini kullandı.

Bu sayede çalışanlarının istedikleri yerden, istedikleri hızda kendilerini geliştirme imkanı bulduklarını kaydeden Çavdar, şu açıklamalarda bulundu:

"Programlarımız vaka, oyunlaştırma, e-öğrenme, dijital kütüphane, uygulama atölyesi, kariyer buluşması gibi çeşitli gelişim araçlarını içeriyor. Arkadaşlarımıza kariyer ve kişisel gelişimlerine göre üniversitelerle iş birliği içinde farklı sertifika programları düzenliyoruz. Burada kariyer var sloganımızla çalışanların kendi alanlarında güçlenmelerinin yanında çok yönlü uzman olma yetkinlikleri kazanmalarını da sağlıyoruz. Yaşam boyu öğrenmeyi destekleyerek nitelikli insan kaynağı yetiştiriyor ve öğrenmeyi yaşamlarının bir parçası haline getiriyoruz."

"Yeni nesil ünvanlara ilgi var"

Zafer Çavdar, Müşteri Deneyimi Gelişim Programı kapsamında satış, eşsiz müşteri deneyimi, iletişim ve kariyer geçişini destekleyen teknoloji eğitimlerinin öne çıktığını belirterek, Özde Lider programıyla çevik lider eğitimleri, İşte Uzman programıyla da mesleki ve yetkinlik eğitimleri verdiklerini anlattı.

Çavdar, "Focus programlarımız ile de 'RPA', 'data', 'yapay zeka' ve 'agile' alanlarında çok yönlü uzmanlaşma sağlayarak üniversite iş birliğiyle sertifikalar ve yeni nesil ünvanlar, rozetler kazandırdık." bilgisini paylaştı.

Çalışanlarının mevcut pozisyonları dışında "RPA designer", "data master", "profesyonel koç", "iç eğitmen", "product owner", "OKR koçu" gibi kariyer geçişlerini destekleyecek yeni nesil ünvanlar aldıklarını belirten Çavdar, "2023'te tüm bu programlarımıza ek olarak koçluk ofisimizin koordinasyonuyla ve sertifikalı iç koçlarımız aracılığıyla 400 arkadaşımıza bire bir koçluk-mentörlük desteği vererek kişisel gelişimlerine destek oluyoruz." açıklamasından bulundu.

"Öğrenme ve gelişimin nabzını tutmaya devam edeceğiz"

Turkcell Global Bilgi İnsan Kaynakları Genel Müdür Yardımcısı Çavdar, 2024'ün, gelişim yolculuklarında koşmaya devam edecekleri bir yıl olacağını belirterek, şunları kaydetti:

"Hem organizasyonel hem de bireysel çeviklik için gelişime çok yünlü olarak devam edeceğiz. İş ve çalışan gelişimi açısından yeni becerileri desteklemeyi, mevcut becerileri güçlendirmeyi hedefliyoruz. 2024'te de arkadaşlarımızın kariyer ve gelişim yolculuklarında ilerlemeleri için vaka, oyunlaştırma, e-öğrenme, dijital kütüphane, uygulama atölyesi, kariyer buluşması, podcastler, canlı yayın sohbetleri, koçluk, mentörlük uygulamaları gibi birçok araçla öğrenme ve gelişimin nabzını tutmaya devam edeceğiz."