Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde şampiyonluğa ulaşan ALG Spor kupasını aldı - Son Dakika
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Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde şampiyonluğa ulaşan ALG Spor kupasını aldı

12.06.2022 23:32
Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde şampiyonluğa ulaşan ALG Spor kupasını aldı

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi play-off finalinde İzmir'de karşılaştığı Wulfz Fatih Karagümrük'ü yenerek 2021-2022 sezonunda şampiyonluğa ulaşan ALG Spor, kupasını aldı.

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi play-off finalinde İzmir'de karşılaştığı Wulfz Fatih Karagümrük'ü yenerek 2021-2022 sezonunda şampiyonluğa ulaşan ALG Spor, kupasını aldı.

Alsancak Mustafa Denizli Stadı'ndaki müsabakanın ardından büyük sevinç yaşayan ALG Sporlu oyuncular, coşkularını kendilerini yalnız bırakmayan taraftarlarıyla paylaştı.

Daha sonra maçın hakemlerine plaketleri, sezonu ikinci tamamlayan Wulfz Fatih Karagümrüklü oyunculara ve ALG Sporlu futbolculara madalyaları takdim edildi.

Bu sırada her iki takım oyuncuları birbirlerini alkışladı.

Ardından Türkiye Futbol Federasyonu Başkan Vekili Ali Düşmez ile Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan, ALG Spor'a kupalarını verdi.

Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan, yaptığı açıklamada, verdikleri destekle kadın futbolunun çok önemli bir gelişme kaydettiğini, Turkcell olarak geçen yıldan beri hem Kadın Milli Takımlar sponsorluğunu üstlenmenin hem de Kadın Ligi'ne isimlerini vermenin gururunu yaşadıklarını belirtti.

Verdikleri destekle kadın futboluna olan ilgi ve heyecanın artmasına, büyük kulüplerin de yeniden kadın futbolu şubeleri açmalarına vesile olduklarını bildiren Erkan, "Bu sezon Turkcell Kadın Futbol Ligi, Hakkari'den Samsun'a, Gaziantep'ten Kayseri'ye Türkiye'nin hemen her bölgesinde yer alan 24 takımla oynandı ve bu akşam ikinci sezonun final heyecanına hep birlikte tanıklık ettik. Şampiyon olan ALG Spor'u yürekten tebrik ediyoruz. Tüm sezon boyunca bize büyük bir heyecan yaşatan tüm takımlarımıza çok teşekkür ederiz." değerlendirmesinde bulundu.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde şampiyonluğa ulaşan ALG Spor kupasını aldı - Son Dakika

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