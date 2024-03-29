Turkcell, Kincentric Best Employers 2024 programında 'Türkiye'nin En İyi İş Yeri' seçildi - Son Dakika
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Ekonomi

Turkcell, Kincentric Best Employers 2024 programında 'Türkiye'nin En İyi İş Yeri' seçildi

Turkcell, Kincentric Best Employers 2024 programında \'Türkiye\'nin En İyi İş Yeri\' seçildi

Turkcell, Kincentric'in uyguladığı Best Employers programında bir kez daha 'Türkiye'nin En İyi İş Yeri' seçildi. Şirket, çalışan bağlılığı, çeviklik, bağlı kılan liderlik ve yetenek kriterlerine göre değerlendiriliyor. Turkcell İnsan ve İş Destekten Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Erkan Durdu, çalışan memnuniyetinde çıtayı her zaman daha yükseğe koyduklarını belirterek, Türkiye'nin dijitalin yüzyılı yapma yolculuğuna devam edeceklerini söyledi.

29.03.2024 12:02  Güncelleme: 12:03
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Turkcell, iş yeri araştırmalarından Kincentric Best Employers 2024 programında " Türkiye'nin En İyi İş Yeri" seçildi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Turkcell, Kincentric'in uyguladığı Best Employers programında bir kez daha "Türkiye'nin En İyi İş Yeri" seçildi. Dünya genelinde 78 farklı ülkede 20 yılı aşkın süredir, Türkiye'de ise 2006 yılından bu yana uygulanan program kapsamında şirketler, "çalışan bağlılığı", "çeviklik", "bağlı kılan liderlik" ve "yetenek" kriterlerine göre değerlendiriliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Turkcell İnsan ve İş Destekten Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Erkan Durdu, Kincentric Best Employers programında bir kez daha "Türkiye'nin En İyi İş Yeri" seçilmekten gurur duyduklarını belirterek, "Global ölçekte yapılan bu çalışma, çalışanlarımızın Turkcell kurum kültüründen duyduğu memnuniyeti ortaya koyması açısından çok değerli. Ülkemizde esnek çalışmayı ilk uygulayan şirketlerden biri olarak, çalışanlarımızı hayatın her alanında desteklemeyi sorumluluğumuz olarak görüyoruz." ifadelerini kullandı.

İşe alım süreçlerinden başlayarak çalışanlarına en iyi deneyimi yaşatmak istediklerini aktaran Durdu, "Takım ruhu ve motivasyon bizim için çok önemli. Güçlü altyapımız ve yüksek teknoloji yeteneklerimizle sektörde fark yaratan pek çok uygulamayı hayata geçiriyor ve çalışan memnuniyetinde çıtayı her zaman daha yükseğe koyuyoruz. Bu vesileyle Turkcell'e gönülden bağlı tüm çalışma arkadaşlarıma bir kez daha teşekkürlerimi sunuyorum. Nitelikli insan kaynağımızla, Türkiye yüzyılını dijitalin yüzyılı yapma yolculuğumuza devam edeceğiz." açıklamalarında bulundu.

Kaynak: AA

Erkan Durdu, Türkiye, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Turkcell, Kincentric Best Employers 2024 programında 'Türkiye'nin En İyi İş Yeri' seçildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Turkcell, Kincentric Best Employers 2024 programında 'Türkiye'nin En İyi İş Yeri' seçildi - Son Dakika
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