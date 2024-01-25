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Turkcell Yönetim Kurulu Başkanı Şenol Kazancı, 'Yılın Kareleri' oylamasına katıldı - Son Dakika
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Turkcell Yönetim Kurulu Başkanı Şenol Kazancı, 'Yılın Kareleri' oylamasına katıldı

Turkcell Yönetim Kurulu Başkanı Şenol Kazancı, Anadolu Ajansı'nın (AA) 2023'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı 'Yılın Kareleri' oylamasına katıldı. Kazancı, farklı kategorilerdeki fotoğrafları inceleyerek tercihlerini belirledi ve emeği geçen herkesi tebrik etti.

Turkcell Yönetim Kurulu Başkanı Şenol Kazancı, \'Yılın Kareleri\' oylamasına katıldı
25.01.2024 - 11:41,  Güncelleme: 12:09
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Turkcell Yönetim Kurulu Başkanı Şenol Kazancı, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2023'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Kazancı, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içi ve dışında 2023 yılı boyunca çektiği fotoğrafları inceleyerek "Haber", "Çevre-Yaşam", "Spor", " Gazze: Kanıt" ve " Deprem: Umut" kategorilerindeki fotoğraflarını oyladı.

"Haber" kategorisinde Erçin Ertürk'ün "Yıkım" fotoğrafını seçen Kazancı, "Çevre-Yaşam" kategorisinde Burak Akbulut'un "Boğanın öfkesi" başlıklı fotoğrafına oy verdi.

Turkcell Yönetim Kurulu Başkanı Kazancı, "Spor"da tercihini Emin Sansar'ın "Yumruk", "Gazze: Kanıt" kategorisinde Belal Khaled'in "Çaresiz hayatlar", "Deprem: Umut" kategorisinde ise Sergen Sezgin'in "Kurtarıcı" karesinden yana kullandı.

"Emeği geçen herkesi tebrik ediyorum"

Oylamanın ardından değerlendirmelerde bulunan Kazancı, AA Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü olarak 6 yıl çalıştığını anımsatarak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Dolayısıyla bende çok derin izler bırakmış bir çalışma alanı. Hem Yönetim Kurulu Başkanımız hem Genel Müdürümüz, değerli dostum Serdar Karagöz'e de yeni yönetimine de çalışma arkadaşlarına da bir kez daha başarılar diliyorum. Geçmişte bu çalışmaların içindeydim ama ilk defa seçen olarak buradayım. Bunun için de çok mutluyum. Bütün muhabir arkadaşlarımızı, emeği geçen herkesi tebrik ediyorum."

Kazancı, tercihlerini daha çok insanlı fotoğraflar üzerinden değerlendirdiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Fotoğrafları çok etkileyici buldum, arkadaşlar yine maharetlerini sergilemişler. Özellikle deprem kategorisinde seçtiğim fotoğrafta, deprem anında elinden geleni yapmış ama istediği sonucu alamamış gibi görünen bir arkadaşın fotoğrafını tercih ettim. Diğer seçimlerim de bunun yansımaları... Ben o kişinin, etrafında pek çok eksiklik, mahrumluk yaratan bir zor durumu yansıttığını düşünüyorum. Dolayısıyla tercihimi ondan yana kullandım. Bütün arkadaşlarımı tebrik ediyorum."

Kaynak: AA
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Deprem, Gazze, Spor, Umut, Kültür Sanat, Spor, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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