TÜRKÇİMENTO Başkanı Fatih Yücelik, sektörün gelecek vizyonunu paylaştı

Ekonomi

Türkiye Çimento Sanayicileri Birliği TÜRKÇİMENTO'nun 66'ncı Genel Kurulunda yapılan oylamada, oy birliği ile tekrar Yönetim Kurulu Başkanlığına seçilen Aşkale Çimento İcra Kurulu Başkanı Fatih Yücelik, sektörün gelecek vizyonunu çizen notlarını paylaştı.

Genel Kurul konuşmasına 6 Şubat'ta yaşanan deprem felaketlerinin acısının yüreklerde hala devam ettiğini vurgulayan ve "Kaybettiğimiz canlar için üzüntümüzün tarifi yok" diyen TÜRKÇİMENTO Başkan Fatih Yücelik, "2023 yılı Dünyada pek çok gelişmeye sahne olurken, İsrail-Filistin Savaşı'nın başlaması insanlık adına utanç verici bir gelişme oldu. Halen devam eden savaşta masumların katledilmesi bizleri derinden etkiliyor. Umuyorum bu süreç de bir an önce son bulur ve barış ortamı sağlanarak özellikle çocukların geleceği için barış adımları hızla atılır. Ancak gelin görün ki, 2024 yılına başladığımız ilk günlerde ülkemizde aldığımız şehit haberleri de yine yüreğimizi dağladı. 2024 yılının artık kan ve gözyaşının barınacak yerinin olmadığı bir yıl olmasını temenni ediyorum" dedi.

"2023 yılında, Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün en büyük eserim dediği ve milletimizin en önemli kazanımı olan Cumhuriyetimizin 100. yılını coşkuyla kutladık. 110 yılı aşkın süredir faaliyet gösteren, Cumhuriyetimizin kuruluşundan bu yana ülke kalkınmasında stratejik bir rol oynayan çimento sektörünün temsilcileri olarak, 'Temelinde Biz Varız' sözleriyle çıktığımız yolda, bu ülke için gururla durmadan çalışıyoruz" paylaşımını yapan Başkan Yücelik, Türk çimento sektörünün Yeşil Mutabakatla uyumlu bir dönüşüme hazır, alternatif yakıt ve hammadde kullanımına öncelik veren, enerji verimliliği ve dijitalizasyon gibi konulara yoğunlaşan bir yaklaşımla, düşük karbonlu üretim noktasında öncü sektörler arasında yerini almaya devam edeceğini vurguladı.

İstihdam, yatırım, ihracat, altyapı, teknolojik ilerleme ve sürdürülebilirlik faaliyetleriyle ülke ekonomisine katkılarının artarak devam edeceğinin de altını çizen Yücelik, 2023 yılına dair şu bilgileri paylaştı; "2023 yılında, sektörümüzü yakından ilgilendiren konut satışları, %17,5 düşüşle 1,2 milyon adet olarak gerçekleşti. Bu satışların yaklaşık %31'i olan 380 bini ilk satış olarak gerçekleşti. Kredi ile alınan konut satışları da toplam satışların sadece %14,5'ini oluşturdu. Yabancıya konut satışı ise %48,1 oranındaki büyük düşüşle 35 bine geriledi. 2023 yılsonunda enflasyon rakamı 2022'ye benzer şekilde %64,8 seviyesinde gerçekleşti. 2022 sonunda 18,7 olan dolar Türk Lirası kuru ise 2023 sonunda 29,1 TL'ye yükseldi. Kurda ortaya çıkan %56 oranındaki büyük artış, önce ithal girdi maliyetlerine, oradan da ürünlerin satış fiyatlarına olumsuz yansıdı ve kaçınılmaz şekilde enflasyona etki etti. Çimento üretimimizin geçen yıla göre %9 oranında artışla 80 milyon tonun, İç satışlarımızın ise, yaklaşık %20 artışla 65 milyon tonun üzerinde gerçekleşeceğini öngörüyoruz. İhracat rakamlarına bakacak olursak bir önceki yıla oranla %28 oranında düşüşle 19,7 milyon tonluk bir dış satış gerçekleştirdik. Bu rakamın 15,7 milyon tonu çimento, 4 milyon tonu klinkerden oluştu. Ayrıca sektörümüz yine 2023 yılında bir önceki yıla göre %18 düşüşle 1 milyar 265 milyon dolar değerinde dış satış gerçekleştirdi. Bu verilerle Türkiye'nin, 2023 yılında ton ve değer bazında tekrardan Dünya ikincisi olduğunu tahmin ediyoruz. 100'ün üzerinde ülkeye gerçekleştirilen ihracatta en önemli pazarlarımız; ABD, İsrail, Suriye ve İtalya oldu."

2024 yılına dair beklentilerini de paylaşan TÜRKÇİMENTO Başkanı Yücelik, "2023 yılında yaşadığımız deprem felaketlerinin ardından bilindiği üzere kentsel dönüşüm projeleri başta olmak üzere, deprem bölgesinin yeniden inşası planı devreye girdi. Bu nedenle 2023 yılında iç piyasayı canlandıran iç satış artışlarına ilave bir katkının 2024 yılında yaşanmayacağını, dolayısıyla iç satışların 2023 yılına benzer rakamlarda gerçekleşerek 2024 yılının daha durağan geçmesini bekliyoruz. Dış piyasada enerji maliyet artışları ve global piyasalarda yaşanabilecek dalgalanmalar olmazsa sektör olarak bu yıl da hem ihracat hem iç piyasada 2023 yılıyla aynı seviyede tamamlayacağı kanaatindeyiz. Ancak, İran, Irak, Yemen ve yakın coğrafyamızda son günlerde cereyan eden çatışmalara baktığımızda, yeni bir bölgesel türbülansa da hazırlıklı olmamız gerektiğinin farkındayız" ifadelerine yer verdi.

Yönetim Kurulu Başkanı olarak seçilen Fatih Yücelik ile birlikte, yeni TÜRKÇİMENTO yönetiminin Başkanvekilliğine Adil Sani Konukoğlu, Başkan Yardımcılıklarında ise Nihat Özdemir, Murat İdris Sela ve Gökhan Bozkurt seçildi. - ERZURUM