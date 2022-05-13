Türkeli'de destek projeleri bilgilendirme toplantısı - Son Dakika
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Türkeli'de destek projeleri bilgilendirme toplantısı

13.05.2022 10:44
Türkeli'de destek projeleri bilgilendirme toplantısı

Türkeli İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü koordinasyonunda, IFAD tarafından proje tanıtım ve bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Türkeli İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü koordinasyonunda, IFAD tarafından proje tanıtım ve bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Finansmanı Tarım ve Orman Bakanlığı ve Uluslararası Tarımsal Kalkınma Fonu (IFAD) tarafından karşılanan, sera kurulumu (250 m2), çadır ahır kurulumu (100 m2) ve ceviz bahçesi kurulumunu (1-5 dekar) içeren projenin tanıtım ve bilgilendirme toplantısı, Türkeli İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü koordinasyonunda belediye toplantı salonunda gerçekleştirildi.

Toplantıya, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ufuk Deveci, Sinop İl Tarım Müdürlüğü ve Türkeli İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personelleri, Türkeli Ziraat Odası Başkanı Günay Özçelik, köy muhtarları ve çiftçiler katıldı.

Proje kapsamındaki konulara başvuru sürecinin başladığının belirtildiği toplantıda, projeler için son başvuru tarihinin 01 Haziran 2022 olduğu ve projelere başvuru yapacaklarının bu tarihe kadar Türkeli İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne müracaat etmeleri gerektiği belirtildi. - SİNOP

Türkeli'de destek projeleri bilgilendirme toplantısı
Türkeli'de destek projeleri bilgilendirme toplantısı
Türkeli'de destek projeleri bilgilendirme toplantısı

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Hisarcık, Türkeli, Tarım, Ahır, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Türkeli'de destek projeleri bilgilendirme toplantısı - Son Dakika


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