Türkeli'de üreticiler süt sağım makinesi desteği için 12-16 Ekim'de başvuru yapacak

Sinop'un Türkeli ilçesinde, hayvancılıkla uğraşan üreticilere yönelik Makinalı Süt Sağım Projesi kapsamında başvurular, 12-16 Ekim tarihleri arasında alınacak. Proje kapsamında makine bedelinin yüzde 70'i bakanlık tarafından karşılanacak.

Türkeli İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yapılan duyuruda, üreticilere yönelik Makinalı Süt Sağım Projesi kapsamında başvuru sürecinin başlayacağı bildirildi.

Bakanlık tarafından yüzde 70 oranında destek sağlanacak proje için başvurular, 12 Ekim 2026 Pazartesi günü başlayıp 16 Ekim 2026 Cuma günü sona erecek.

Projeden yararlanmak isteyen işletme sahiplerinin, belirtilen tarihler arasında Türkeli İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne müracaat ederek başvurularını yapmaları gerekiyor.

Projenin, hayvancılıkla uğraşan üreticilerin süt sağım süreçlerini kolaylaştırması ve makine kullanımını yaygınlaştırması hedefleniyor.