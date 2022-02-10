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Türkeli'deki taksilerde yeni dönem - Son Dakika

Türkeli'deki taksilerde yeni dönem

10.02.2022 16:15
Türkeli'deki taksilerde yeni dönem

Sinop'un Türkeli ilçesinde, hizmet veren taksilerde yeni dönem başladı.

Sinop'un Türkeli ilçesinde, hizmet veren taksilerde yeni dönem başladı. Taksimetreyi çalıştırmayanlara ceza uygulanacak.

İlçede faaliyet gösteren taksilerde son günlerde artan maliyetler dolayısıyla daha önce liste fiyatı üzerine alınan taksi ücretleri bundan böyle taksimetreye göre ücretlendirilecek.

Taksimetreyi çalıştırmadan yolculuk yapan taksilere yaptırım uygulanacağı belirtilerek, taksimetre zorunluluğunun son günlerde artan akaryakıt fiyatlarından dolayı zorunlu karar alınarak başlandığı, taksimetre başlangıç fiyatının 15 lira olduğu ve her kilometre başına 6 lira ücret tahsil edileceği kaydedildi. - SİNOP

Türkeli'deki taksilerde yeni dönem
Türkeli'deki taksilerde yeni dönem

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Türkeli, Taksi, Sinop, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Türkeli'deki taksilerde yeni dönem - Son Dakika Ekonomi


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