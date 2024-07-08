Türkiye, 2023 yılında orman yangınları sıralamasında iyi bir konumda

Ekonomi

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, her yıl çeşitli faktörlerle dünyada ve Türkiye'de orman yangınlarının meydana geldiğini belirterek, "2023 orman yangınları yanan alan sıralamasında ülkemiz, gelişmiş teknolojik imkanlarla yürüttüğümüz etkin mücadele sayesinde oldukça iyi bir konumdadır." ifasini kullandı.

Yumaklı sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ülkelere göre 2023 yılı yanan orman alanları istatistiklerini paylaştı.

Her yıl çeşitli faktörlerle dünyada ve Türkiye'de orman yangınları meydana geldiğine işaret eden Yumaklı, "2023 orman yangınları yanan alan sıralamasında ülkemiz, gelişmiş teknolojik imkanlarla yürüttüğümüz etkin mücadele sayesinde oldukça iyi bir konumdadır." değerlendirmesinde bulundu.

Yumaklı, amaçlarının geleceğin teminatı ormanları, başta köklü tecrübeye sahip Orman Genel Müdürlüğü teşkilatı olmak üzere tüm vatandaşların desteğiyle korumaya devam etmek olduğunun altını çizerek, "Gelin yangınlara sebep olmayalım, Yeşil Vatan'ı hep birlikte koruyalım." ifadelerini kullandı.

Bakan Yumaklı'nın paylaştığı infografikte, Türkiye'nin geçen yıl 15 bin hektar yanan orman alanıyla ABD, Kanada, Fransa ve Yunanistan gibi ülkelerin altında yer aldığı görüldü.