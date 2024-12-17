Türkiye-Azerbaycan Transit Geçiş Belgesi Kotası Artırıldı

Ekonomi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye ile Azerbaycan arasındaki transit geçiş belgesi kotasının 35 binden 100 bine yükseltildiğini bildirdi.

Uraloğlu, yazılı açıklamasında, Türkiye-Azerbaycan Kara Ulaştırması Karma Komisyonu (KUKK) Toplantısı'nın gerçekleştirildiğini ifade etti.

Türkiye'den Azerbaycan'a yapılan ihracatın yüzde 81'inin kara yoluyla yapıldığına işaret eden Uraloğlu, "Türkiye ile Azerbaycan arasındaki transit geçiş belgesi kotası 35 binden 100 bin adede yükseltildi. Toplam geçiş belgesi sayısı da 180 bin 500'e ulaştı. Kara yolu taşımacılığında kullanılan geçiş belgelerinde son yıllarda önemli artış sağladık. Bu adımla kara yolu taşımacılığında verimliliği artırarak ticaretin hızlanmasına olanak tanımayı hedefliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Uraloğlu, taşımacılığın ve ticaretin geliştirilmesi adına ortak çalışmaların süreceğini de vurguladı.

İki ülke arasında dijital entegrasyonun sağlandığına işaret eden Uraloğlu, şunları kaydetti:

"Ülkelerimiz arasında elektronik geçiş belgesi kullanımı başladı. Deneme amaçlı yapılan seferde elektronik geçiş belgesi düzenlenen ilk Türk taşıtı 14 Aralık 2024'te Azerbaycan'a giriş yaptı. Böylece, Özbekistan'dan sonra Azerbaycan ile de elektronik geçiş belgesi kullanımına başlanmış oldu. Elektronik geçiş belgesi kotası transit taşımalar için 15 bin, ikili taşımacılık için 500 adet olarak belirlendi. Entegrasyon çalışmaları ilerledikçe fiziki belgeler için belirlenen kotaların elektronik belgeye dönüştürülmesi kararı alındı."