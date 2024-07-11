Türkiye Bankalar Birliği 67. Genel Kurulu'nda Yeni Yönetim Kurulu Belirlendi - Son Dakika
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Ekonomi

Türkiye Bankalar Birliği 67. Genel Kurulu'nda Yeni Yönetim Kurulu Belirlendi

Türkiye Bankalar Birliği'nin 67. Genel Kurulu'nda yapılan seçimler sonucunda yeni dönem yönetim kurulu belirlendi. Akbank, Citibank, HSBC Bank, ING Bank, Odea Bank, Türk Ekonomi Bankası, Türk Eximbank, Ziraat Bankası, Türkiye Garanti Bankası, Türkiye Halk Bankası, Türkiye İş Bankası, Türkiye Vakıflar Bankası ve Yapı ve Kredi Bankası, TBB Yönetim Kurulu'na seçildi. Fibabanka, QNB Finansbank ve Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası ise TBB Yönetim Kurulu Denetçi Üyeliğine seçildi. Yeni yönetim kurulunun başkanı ve başkan vekili ise ilk toplantıda belirlenecek.

11.07.2024 22:25
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Türkiye Bankalar Birliği 67. Genel Kurulu'nda yapılan seçimlerde Birliğin yeni dönem yönetim kurulu belli oldu.

TBB açıklamasına göre, Birliğin 67. Genel Kurulu, İstanbul Finans Merkezi Ziraat Bankası Genel Müdürlük Oditoryumu'nda gerçekleştirildi.

Seçimli gerçekleştirilen toplantının kesin olmayan sonuçlarına göre TBB Yönetim Kurulu, " Akbank, Citibank, HSBC Bank, ING Bank, Odea Bank, Türk Ekonomi Bankası, Türk Eximbank, Ziraat Bankası, Türkiye Garanti Bankası, Türkiye Halk Bankası, Türkiye İş Bankası, Türkiye Vakıflar Bankası ile Yapı ve Kredi Bankası"ndan oluştu.

TBB Yönetim Kurulu Denetçi Üyeliğine ise Fibabanka, QNB Finansbank, Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası seçildi.

Açıklamada, TBB Yönetim Kurulu Başkanı ile Başkan Vekilinin yeni yönetim kurulunun yapacağı ilk toplantıda belirleneceği bildirildi.

Kaynak: AA

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