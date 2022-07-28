Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu: "Almakta olduğumuz kararlarla en kısa zamanda enflasyonda kalıcı bir düşüşü sağlamayı... - Son Dakika
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu: "Almakta olduğumuz kararlarla en kısa zamanda enflasyonda kalıcı bir düşüşü sağlamayı...

28.07.2022 11:08
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu: "Almakta olduğumuz kararlarla en kısa zamanda enflasyonda kalıcı bir düşüşü sağlamayı...

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu: "Almakta olduğumuz kararlarla en kısa zamanda enflasyonda kalıcı bir düşüşü sağlamayı amaçlamaktayız.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu: "Almakta olduğumuz kararlarla en kısa zamanda enflasyonda kalıcı bir düşüşü sağlamayı amaçlamaktayız. Bütünleşik politika çerçevemizde liralaşma perspektifi ile araçlarımzıı geçtiğimiz şekilde etkin olarak kullandık ve kullanmaya da devam edeceğiz." - ANKARA

YORUMLAR
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Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, soruları yanıtladı: (2) Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, soruları yanıtladı: (2) Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, soruları yanıtladı: (1) Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, soruları yanıtladı: (1) Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu'ndan dijital para açıklaması Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu'ndan dijital para açıklaması
Kaynak: İHA

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Şahap Kavcıoğlu, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu: 'Almakta olduğumuz kararlarla en kısa zamanda enflasyonda kalıcı bir düşüşü sağlamayı... - Son Dakika

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SON DAKİKA: Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu: "Almakta olduğumuz kararlarla en kısa zamanda enflasyonda kalıcı bir düşüşü sağlamayı... - Son Dakika
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