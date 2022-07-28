Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu : "Almakta olduğumuz kararlarla en kısa zamanda enflasyonda kalıcı bir düşüşü sağlamayı amaçlamaktayız. Bütünleşik politika çerçevemizde liralaşma perspektifi ile araçlarımzıı geçtiğimiz şekilde etkin olarak kullandık ve kullanmaya da devam edeceğiz." - ANKARA

Kaynak: İHA

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Şahap Kavcıoğlu, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika › Ekonomi › Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu: 'Almakta olduğumuz kararlarla en kısa zamanda enflasyonda kalıcı bir düşüşü sağlamayı... - Son Dakika

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