Dolar Haftaya 17,94 Liradan, Euro İse 18,40 Liradan Başladı - Son Dakika
Üye Girişi

Dolar Haftaya 17,94 Liradan, Euro İse 18,40 Liradan Başladı

15.08.2022 10:36

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz kararını açıklayacağı haftaya dolar kuru 17,94 TL, euro ise 18,40 TL seviyesinden başladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz kararını açıklayacağı haftaya dolar kuru 17,94 TL, euro ise 18,40 TL seviyesinden başladı.

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşlarından Moody's Türkiye'nin kredi notunu C'nin bir üstü olan B3'e indirdi. Hafta sonu olması nedeniyle piyasaların haftaya nasıl başlayacağı merak ediliyordu. Döviz kurlarında önemli bir hareket yaşanmadı.

12 Ağustos'ta haftayı 19,94 TL'den kapatan dolar; yeni haftaya 17,94 seviyesinden başladı. Geçen haftayı 18,44 TL'den kapayan euro ise yeni haftaya 18,40 TL seviyesine gerileyerek başladı.

YORUMLAR
500
TCMB anketinde yılsonu enflasyon beklentisi yüzde 70'in üzerinde TCMB anketinde yılsonu enflasyon beklentisi yüzde 70'in üzerinde TCMB: Cari yıl sonu döviz kuru beklentisi 19,65 TL TCMB: Cari yıl sonu döviz kuru beklentisi 19,65 TL
Kaynak: ANKA

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, TCMB, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Dolar Haftaya 17,94 Liradan, Euro İse 18,40 Liradan Başladı - Son Dakika

Bu haber ANKA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. ANKA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı ANKA kurumudur.

Son Dakika
10:06 Günlerdir uyarısı yapılan yağmur İstanbul'u vurdu! Gündüz vakti hava karardı
10:00 Bakan Nebati: Kur Korumalı TL Mevduat hesabını haksızca eleştirenlerin iyi niyetinden şüphe ediyorum
09:55 YÖK Başkanı Erol Özvar: YKS yerleştirme sonuçlarına göre açık öğretim hariç yaklaşık 850 bin aday yerleşti
09:47 Galatasaray'ın Pisa'ya kiraladığı Morutan ilk maçında iki asist yaptı
09:50 Özge Gürel ve Serkan Çayoğlu, İtalya'da düğün yaptı! Çifti aşk dolu pozları beğeni topladı
09:30 Kanarya ligde siftah peşinde! İşte Kasımpaşa-Fenerbahçe maçının muhtemel 11'leri...
09:42 Bursa'nın Mudanya ilçesindeki sağanak yağış sonrası yollar göle döndü
09:17 Halil Dervişoğlu için transfer açıklaması: Hull City ile anlaştık
09:18 Hollywood yıldızı Ashton Kutcher'dan hastalık itirafı: Görme ve duyma yetimi mahvediyordu
09:35 Yere düşünce tekmelemeye başladılar! İstanbul'da bir grup kız, 1 kızı hunharca darp etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.08.2022 10:36:14. #1.11#
SON DAKİKA: Dolar Haftaya 17,94 Liradan, Euro İse 18,40 Liradan Başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement