Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşlarından Moody's Türkiye'nin kredi notunu C'nin bir üstü olan B3'e indirdi. Hafta sonu olması nedeniyle piyasaların haftaya nasıl başlayacağı merak ediliyordu. Döviz kurlarında önemli bir hareket yaşanmadı.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika › Ekonomi › Dolar Haftaya 17,94 Liradan, Euro İse 18,40 Liradan Başladı - Son Dakika

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