Merkez Bankası zorunlu karşılık düzenlemesi Resmi Gazete'de yayımlandı - Son Dakika
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Merkez Bankası zorunlu karşılık düzenlemesi Resmi Gazete'de yayımlandı

20.08.2022 01:44
Merkez Bankası zorunlu karşılık düzenlemesi Resmi Gazete'de yayımlandı

TÜRKİYE Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) 'Zorunlu Karşılıklar Hakkında Tebliğ'inde yapılan değişiklikler, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.

TÜRKİYE Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) 'Zorunlu Karşılıklar Hakkında Tebliğ'inde yapılan değişiklikler, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Resmi Gazete'de yayımlanan tebliğe göre, zorunlu karşılığa tabi krediler için yüzde 20 olan zorunlu karşılık tesis oranı bankalar için yuzde 30 oldu. Bileşik faiz oranının 1,4 katı üstünde bir faizle kullandırılan kredilerde kredi tutarının yüzde 20'si bloke edilecek. 1,8 katı üzerinde faizli kredilerde ise bloke oranı yüzde 90 olacak.


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Kaynak: DHA

Merkez Bankası, Cumhuriyet, TCMB, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Merkez Bankası zorunlu karşılık düzenlemesi Resmi Gazete'de yayımlandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Merkez Bankası zorunlu karşılık düzenlemesi Resmi Gazete'de yayımlandı - Son Dakika
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