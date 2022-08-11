Merkez Bankası: Cari açık haziranda 2 milyar dolar arttı

TÜRKİYE Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) haziran ayına ilişkin ödemeler dengesi istatistiklerini açıkladı. Cari işlemler açığı, 2 milyar 269 milyon dolar artarak 3 milyar 458 milyon dolar olarak gerçekleşti. 12 aylık cari işlemler açığı, 32 milyar 667 milyon dolar oldu.

TCMB'den yapılan açıklamaya göre; cari işlemler açığı, önceki yılın aynı ayına göre 2 milyar 269 milyon dolar artışla 3 milyar 458 milyon dolar oldu. Bunun sonucunda 12 aylık cari işlemler açığı, 32 milyar 667 milyon dolar seviyesine çıktı. Cari açıkta, hizmetler dengesi kaynaklı girişlerin 2 milyar 508 milyon dolar artarak 4 milyar 24 milyon dolara yükselmesi ve birincil gelir dengesi kaynaklı çıkışların 105 milyon dolar azalarak 946 milyon dolara gerilemesine rağmen, ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret açığının, 4 milyar 794 milyon dolar artarak 6 milyar 426 milyon dolara yükselmesi etkili oldu. Altın ve enerji hariç cari işlemler hesabı, bir önceki yılın aynı ayında 1 milyar 931 milyon dolar fazla verirken, bu ay 4 milyar 294 milyon dolar fazla verdi. Hizmetler dengesi altında seyahat kaleminden kaynaklanan net gelirler, 1 milyar 702 milyon dolar artarak 2 milyar 728 milyon dolar olarak gerçekleşti. Bir önceki yılın aynı ayında 22 milyon dolar net çıkış kaydeden ikincil gelir dengesi kalemi, bu ayda 110 milyon dolar net çıkış kaydetti.

REZERVLERDE 1 MİLYAR 960 MİLYON DOLAR AZALIŞ GÖZLENDİ

Doğrudan yatırımlardan kaynaklanan net girişler 950 milyon dolar oldu. Portföy yatırımları, 1 milyar 578 milyon dolar net çıkış kaydetti. Yurt dışı yerleşiklerin, hisse senedi ve devlet iç borçlanma senetleri piyasalarında sırasıyla 509 milyon dolar ve 218 milyon dolar net satış yaptığı görüldü. Yurt dışındaki tahvil ihraçlarıyla ilgili olarak bankalar, 16 milyon dolar net borçlanma gerçekleştirdi. Yurt içi bankaların, yurt dışı muhabirlerindeki efektif ve mevduat varlıkları net 416 milyon dolar arttı. Yurt dışı bankaların, yurt içindeki mevduatları, yabancı para cinsinden 638 milyon dolar ve Türk lirası cinsinden 5 milyon dolar net artış olmak üzere toplam 643 milyon dolar net artış kaydetti. Yurt dışından sağlanan kredilerle ilgili olarak; bankalar, genel hükümet ve diğer sektörler sırasıyla 1 milyar 39 milyon dolar, 67 milyon dolar ve 264 milyon dolar net geri ödeme yaptı. Resmi rezervlerde net 1 milyar 960 milyon dolar azalış gözlendi.