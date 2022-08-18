TCMB, fiyat istikrarı temel amacı doğrultusunda enflasyonda kalıcı düşüşe işaret eden güçlü göstergeler oluşana ve orta vadeli yüzde 5 hedefine ulaşıncaya kadar elindeki tüm araçları liralaşma stratejisi çerçevesinde kararlılıkla kullanmaya devam edeceğini de belirtmişti.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika › Ekonomi › Merkez Bankası Politika Faizini Yüzde 13'e Düşürdü - Son Dakika

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