Merkez Bankası Politika Faizini Yüzde 13'e Düşürdü - Son Dakika
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Merkez Bankası Politika Faizini Yüzde 13'e Düşürdü

18.08.2022 14:11
Merkez Bankası Politika Faizini Yüzde 13'e Düşürdü

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) politika faizini yüzde 13'e düşürdü. Merkez Bankası politika faizi oranı Aralık 2021'den bu yana yüzde 14 seviyesinde sabit tutuyordu. Sekizinci ayın sonunda Merkez Bankası ilk kez faizi 100 baz puan indirdi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) politika faizini yüzde 13'e düşürdü. Merkez Bankası politika faizi oranı Aralık 2021'den bu yana yüzde 14 seviyesinde sabit tutuyordu. Sekizinci ayın sonunda Merkez Bankası ilk kez faizi 100 baz puan indirdi.

TCMB Para Politikası Kurulu, Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu başkanlığında saat 14.00'te toplandı. Yılın yedinci faiz kararını açıklayan kurul politika faizi yüzde 13'e indirdi.

Para Politikası Kurulu'nun 21 Temmuz'daki son toplantıya ilişkin özetinde enflasyonda gözlenen yükselişte; jeopolitik gelişmelerin yol açtığı enerji maliyeti artışları, ekonomik temellerden uzak fiyatlama oluşumlarının etkileri, küresel enerji, gıda ve tarımsal emtia fiyatlarındaki artışların oluşturduğu güçlü negatif arz şokları etkili olmaya devam ettiği belirtilmişti.

TCMB, fiyat istikrarı temel amacı doğrultusunda enflasyonda kalıcı düşüşe işaret eden güçlü göstergeler oluşana ve orta vadeli yüzde 5 hedefine ulaşıncaya kadar elindeki tüm araçları liralaşma stratejisi çerçevesinde kararlılıkla kullanmaya devam edeceğini de belirtmişti.

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Kaynak: ANKA

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Para Politikası Kurulu, Merkez Bankası, TCMB, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Merkez Bankası Politika Faizini Yüzde 13'e Düşürdü - Son Dakika

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