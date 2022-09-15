Tcmb: Temmuzda Özel Sektörün Yurt Dışı Kredi Borcu 162 Milyar Dolar Oldu

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) verilerine göre; temmuz ayında özel sektörün yurt dışından sağladığı toplam kredi borcu, 2021 yıl sonuna göre 7 milyar dolar azalarak 162 milyar dolara geriledi.

Merkez Bankası, özel sektörün yurt dışından sağladığı toplam kredi borcuna ilişkin temmuz ayı verilerini bugün açıkladı. Açıklamada şunlar kaydedildi:

"ÖZEL SEKTÖRÜN YURT DIŞINDAN SAĞLADIĞI TOPLAM KREDİ BORCUNDA AZALMA OLDU: Temmuz sonu itibarıyla özel sektörün yurt dışından sağladığı toplam kredi borcu, 2021 yıl sonuna göre 7,0 milyar dolar azalarak 162,0 milyar dolar oldu. Vadeye göre incelendiğinde; uzun vadeli kredi borcu, 2021 sonuna göre 7,1 milyar dolar düşüşle 154,5 milyar dolar oldu. Kısa vadeli kredi borcu, 2021 sonuna göre 85 milyon dolar artışla 7,6 milyar dolara yükseldi.

BORÇLU DAĞILIMINA GÖRE, BANKALARIN KREDİ BİÇİMİNDEKİ BORÇLANMALARI AZALDI: Borçluya göre dağılıma bakıldığında; uzun vadeli kredi borcu, bir önceki yıl sonuna göre bankaların kredi biçimindeki borçlanmalarının 2,9 milyar dolar azaldığı, tahvil ihracı biçimindeki borçlanmalarının ise 2,9 milyar dolar azalışla 17,1 milyar dolar olduğu görüldü. Aynı dönemde, bankacılık dışı finansal kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmaları 435 milyon dolar azaldı. Tahvil stoku da 7 milyon dolar azalarak 1,8 milyar dolar oldu. Söz konusu dönemde, finansal olmayan kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmaları 346 milyon dolar azaldı. Tahvil stoku ise 215 milyon dolar artarak 10,3 milyar dolar oldu. Kısa vadeli kredi borcuna ilişkin olarak ise 2021 yıl sonuna göre bankaların kredi biçimindeki borçlanmaları 142 milyon dolar artışla 4,9 milyar dolar, finansal olmayan kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmaları 319 milyon dolar artışla bin 196 milyon dolar oldu.

ALACAKLI DAĞILIMINA GÖRE, UZUN VADELİ ALACAKLAR AZALIRKEN KISA VADELİ BORÇ ATTI: Alacaklıya göre dağılım incelendiğinde; uzun vadeli kredi borcu, temmuz sonu itibarıyla tahvil hariç özel alacaklılara olan borç, bir önceki yıl sonuna göre 2,8 milyar dolar azalarak 104,7 milyar dolar oldu. Kısa vadeli kredi borcuna ilişkin olarak ise tahvil hariç özel alacaklılara olan borç, bir önceki yıl sonuna göre 169 milyon dolar artarak 7,3 milyar dolar oldu.

UZUN VADELİ KREDİ BORCUNUN YÜZDE 65'İ DOLAR: Döviz kompozisyonuna bakıldığında; 154,5 milyar dolar tutarındaki uzun vadeli kredi borcunun yüzde 65,0'ı dolar, yüzde 31,6'sı euro, yüzde 1,5'i Türk lirası ve yüzde 1,9'u ise diğer döviz cinslerinden oluştu. 7,6 milyar dolar tutarındaki kısa vadeli kredi borcunun ise yüzde 41,7'sinin dolar, yüzde 37,3'ünun euro, yüzde 17,5'inin Türk lirası ve yüzde 3,5'inin diğer döviz cinslerinden oluştuğu görüldü.

KISA VADELİ TOPLAM KREDİ BORCUNUN YÜZDE 79,9'U FİNANSAL KURULUŞLARIN: Sektör dağılımı incelendiğinde, temmuz sonu itibarıyla 154,5 milyar dolar tutarındaki uzun vadeli toplam kredi borcunun yüzde 37,7'sini finansal kuruluşların, yüzde 62,3'ünü ise finansal olmayan kuruluşların borcu oluştu. Aynı dönemde, 7,6 milyar dolar tutarındaki kısa vadeli toplam kredi borcunun yüzde 79,9'unu finansal kuruluşların, yüzde 20,1'ini ise finansal olmayan kuruluşların borcu oluşturdu. Özel sektörün bir yıl içinde yapacakları anapara geri ödemeleri, toplam 44,2 milyar dolar oldu."