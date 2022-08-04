TÜDKİYEB Genel Başkanı Çelik: "Küçükbaş hayvancılık, devlet destekli tarım sigortalarında atağa geçerek en yüksek yıllık artış yüzdesine ulaşmıştır" - Son Dakika
Üye Girişi

TÜDKİYEB Genel Başkanı Çelik: "Küçükbaş hayvancılık, devlet destekli tarım sigortalarında atağa geçerek en yüksek yıllık artış yüzdesine ulaşmıştır"

04.08.2022 09:09
TÜDKİYEB Genel Başkanı Çelik: "Küçükbaş hayvancılık, devlet destekli tarım sigortalarında atağa geçerek en yüksek yıllık artış yüzdesine ulaşmıştır"

Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği (TÜDKİYEB) Genel Başkanı Nihat Çelik, "Küçükbaş hayvancılık, devlet destekli tarım sigortalarında atağa geçerek en yüksek yıllık artış yüzdesine ulaşmıştır" dedi.

Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği (TÜDKİYEB) Genel Başkanı Nihat Çelik, "Küçükbaş hayvancılık, devlet destekli tarım sigortalarında atağa geçerek en yüksek yıllık artış yüzdesine ulaşmıştır" dedi.

TÜDKİYEB Genel Başkanı Nihat Çelik, TÜİK tarafından yayınlanan 2021 yılına ilişkin devlet destekli tarım sigortaları (TARSİM) istatistiklerini değerlendirdi. Devlet destekli tarım sigortalarında küçükbaş hayvan hayat sigortasının tüm branşlar içerisinde en fazla artış sağlanan sektör olduğunu vurgulayan Çelik, "Küçükbaş hayvancılık devlet destekli tarım sigortalarında atağa geçerek en yüksek yıllık artış yüzdesine ulaşmıştır. TÜİK tarafından yayınlanan 2021 yılına ait tarım sigortaları verilerine göre devlet destekli tarım sigortalarında toplam sigorta bedeli, geçen yıl bir önceki yıla kıyasla yüzde 49,6 artarak 124 milyar 397 milyon lira olmuştur. Branş özelinde ise 11 milyar 155 milyon liralık sigorta bedeli ile en yüksek yıllık artış yüzde 71,2 ile küçükbaş hayvan hayat sigortasında görülmüştür. Dolayısıyla sektör olarak yetiştiricilerimizin tarımsal sigortaların önemini kavrayarak hayat sigortası yaptırmaktaki hassasiyetlerinden dolayı oldukça memnunuz" ifadelerini kullandı.

Küçükbaş hayvan hayat sigortasında poliçe sayısındaki artışa da dikkat çeken Çelik, "2020 yılında küçükbaş hayvan hayat sigortası kapsamındaki poliçe sayısı 57 bin 244 adet iken, bu rakam 2021 yılında 80 bin 526 olmuştur. Yani 2021 yılında 2020 yılına göre poliçe sayısında yüzde 40,7 oranında artış sağlanmıştır. Temennimiz önümüzdeki yıllar için bu oranın daha da artmasıdır. Çiftçilikte, yetiştiricilikte risk faktörleri çok fazla olduğundan devlet destekli tarım sigortalarının önemi gün geçtikçe daha iyi anlaşılmaktadır" dedi.

Küçükbaş hayvan hayat sigortalarındaki olumlu gelişmelerin yanısıra primlere ilişkin olarak da taleplerini dile getiren Çelik, "Küçükbaş hayvan hayat sigortalarında gerek poliçe sayısı gerekse sigorta bedeli hususundaki veriler sektörümüz adına kayda değer sonuçlar olmakla birlikte yetiştiricilerimizin çok az bir kısmına tekabül etmektedir. Sektörümüzdeki riskleri minimize etmek ve daha fazla yetiştiricimizin sigorta teminatına kavuşması için TARSİM primlerine sağlanan devlet desteğinin artırılması önem arz etmektedir. Dolayısıyla çok daha fazla yetiştiricimiz hayvanlarına hayat sigortası yaptırabilecektir" açıklamasında bulundu. - ANKARA

YORUMLAR
500
Türkiye'deki 2. el araba fiyatları ne durumda? Türkiye'deki 2. el araba fiyatları ne durumda? TSB Genel Sekreteri Obalı: 'Varlık değerleri hızla artarken, sigorta en önemli güvencemiz' TSB Genel Sekreteri Obalı: 'Varlık değerleri hızla artarken, sigorta en önemli güvencemiz'
Kaynak: İHA

Nihat Çelik, Türkiye, Sigorta, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi TÜDKİYEB Genel Başkanı Çelik: 'Küçükbaş hayvancılık, devlet destekli tarım sigortalarında atağa geçerek en yüksek yıllık artış yüzdesine ulaşmıştır' - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
16:29 Üniversite öğrencileri roket tasarladı: SİHA ve İHA'ları yapan Selçuk Bayraktar'ı örnek alıyoruz
16:17 Galatasaray'ın Dries Mertens transferini İtalyan gazeteci duyurdu
16:12 Beşiktaş ile yollarını ayıran Oğuzhan Özyakup, kariyerine Avrupa'da devam edecek
15:54 Terör ve Güvenlik uzmanı Mete Yarar: Milli Muharip Uçağı gördüm, dizlerimin bağı çözüldü
15:53 Yıldız Asyalı kendini ifşa etti! Keman çalarken yere kapaklandığı görüntüyü paylaştı
15:50 Antalya'da tepki çeken görüntü! Turist kadınlar tuvaletini sokağa yaptı
15:33 Sevgilisinin kalçasını çekip sosyal medyada paylaşan Arturo Vidal olay oldu
15:33 Yediiklim Yayınevi'nin öğretmeni sosyal medya canlı yayınında konuştu: İğne deliği kadar bir şey bulsunlar intihar edeceğim
15:18 Tren, park halindeki aracı biçti! Araç sahibinin tavırları şaşırttı
15:13 Mehmet Yalçınkaya, adını kullanan işletmelere savaş açtı: Hepsini ifşa edeceğim
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.08.2022 16:39:01. #1.13#
SON DAKİKA: TÜDKİYEB Genel Başkanı Çelik: "Küçükbaş hayvancılık, devlet destekli tarım sigortalarında atağa geçerek en yüksek yıllık artış yüzdesine ulaşmıştır" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement