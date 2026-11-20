Türkiye'de dün günlük bazda 997 bin 457 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 989 bin 72 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 47 bin 969 megavatsaatle 12.00'de, en düşük tüketim ise 32 bin 178 megavatsaatle 05.00'te gerçekleşti.

Günlük bazda dün 997 bin 457 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 989 bin 72 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 25 payla barajlı hidroelektrik santralleri yer aldı. Bunu yüzde 19,7 ile rüzgar santralleri ve yüzde 17,4 ile ithal kömür santralleri izledi.

Türkiye, dün 9 bin 372 megavatsaat elektrik ihracatı, 791 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.