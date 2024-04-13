Türkiye'de Baba Mesleğini Sürdürenlerin Oranı Artıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Türkiye'de Baba Mesleğini Sürdürenlerin Oranı Artıyor

Türkiye'de 2019-2023 döneminde 9 meslek grubunun 8'inde baba mesleğini sürdürenlerin oranı artış gösterdi. Profesyonel meslek gruplarında en hızlı artış yaşandı. Baba mesleğini devam ettirenlerin oranı, yöneticilerde %10,4'e, profesyonel meslek mensuplarında %34,6'ya yükseldi. Ayrıca, hizmet ve satış elemanları, sanatkarlar, tesis ve makine operatörleri gibi meslek gruplarında da artış görüldü.

13.04.2024 11:19  Güncelleme: 11:21
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye'de baba mesleğini sürdürenlerin oranı, 2019-2023 döneminde 9 meslek grubunun 8'inde artış gösterdi.

AA muhabirinin Türkiye İstatistik Kurumunun "Dezavantajların Kuşaklararası Aktarımı" adlı özel konulu modül çalışmasından yaptığı derlemeye göre, "Tüm Meslekler Uluslararası Standart Meslek Sınıflaması"nda "iktisaden faal olmayanlar" dışında 9 meslek grubu bulunuyor.

Söz konusu çalışma, 25-59 yaş grubunda olanların 14 yaşında iken babalarının hangi mesleği yaptığını ve ilgili dönemde bu kişiler arasında baba mesleğini devam ettirenlerin oranındaki değişimi ölçmek amacıyla hazırlandı.

Çalışmaya göre, söz konusu 9 meslek grubunun 8'inde kendisi 14 yaşındayken babasının yaptığı mesleği devam ettirenlerin oranı artış gösterdi.

Bu kapsamda en hızlı artış, profesyonel meslek gruplarında görüldü. Bu kategoride babasıyla aynı işi yapanların oranı 2019'da yüzde 26 iken 8,6 puanlık artışla 2023 itibarıyla yüzde 34,6'ya yükseldi.

Söz konusu dönemde, kendisi 14 yaşındayken hizmet ve satış elemanı olarak çalışan babasının mesleğini devam ettirenlerin oranı yüzde 15,6'dan yüzde 17,1'e, babası gibi sanatkar ve ilgili işlerde çalışanların oranı yüzde 11,1'den yüzde 12'ye çıktı.

Tesis ve makine operatörleri ve montajcılıkta baba mesleğini sürdürenlerin oranı 2019-2023 döneminde yüzde 9,1'den yüzde 11,9'a ulaştı. Kendisi 14 yaşındayken babası teknisyen, tekniker ve yardımcı profesyonel meslek mensubu olan kişilerden şu an aynı mesleği yapanların oranı yüzde 8,4'ten yüzde 10,9'a yükseldi.

Babası gibi yönetici olanların oranı da bu dönemde yüzde 10,1'den yüzde 10,4'e çıktı.

Nitelik gerektirmeyen işler

Kendisi 14 yaşında iken babası nitelik gerektirmeyen işlerde çalışanlardan aynı kategorideki işlerde çalışanların oranı bu dönemde yüzde 9,6'dan yüzde 10,3'e çıktı.

Baba mesleği büro ve müşteri hizmetleri olanlardan aynı mesleği yapanların oranı da yüzde 6,9'dan yüzde 7,2'ye ulaştı.

Öte yandan, babaları gibi nitelikli tarım ormancılık ve su ürünlerinde çalışanların oranı bu dönemde yüzde 17,2'den yüzde 14,4'e geriledi. İktisaden faal olmayanların oranı ise yüzde 45,2'den yüzde 43,4'e düştü.

25-59 yaş grubunda olanlardan 14 yaş civarındayken babasının esas meslek grubu ve kişinin şu anki esas işindeki meslek grubunun aynı olduğu kategoriler (yüzde) şöyle:

Fert 14 yaş civarında iken babasının esas meslek grubu ile şu anki esas işteki meslek grubu20192023
Yöneticiler10,110,4
Profesyonel meslek mensupları2634,6
Teknisyenler, teknikerler ve yardımcı profesyonel meslek mensupları8,410,9
Büro ve müşteri hizmetlerinde çalışan elemanlar6,97,2
Hizmet ve satış elemanları15,617,1
Nitelikli tarım, ormancılık ve su ürünlerinde çalışanlar17,214,4
Sanatkarlar ve ilgili işte çalışanlar11,112
Tesis makine operatörleri ve montajcılar9,111,9
Nitelik gerektirmeyen işlerde çalışanlar9,610,3
İktisaden faal olmayan45,243,4

Kaynak: AA

Türkiye, Baba, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Türkiye'de Baba Mesleğini Sürdürenlerin Oranı Artıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • İran'ın İsrail'e yönelik saldırısının ardından gelişmeler
    09:14 İran'ın İsrail'e yönelik saldırısının ardından gelişmeler

    İran'ın İsrail'e yönelik füze ve İHA saldırısının ardından, Türkiye'de yerel seçim itirazları görüşülmeye devam ederken, İsrail ile ticaretin durdurulması talebiyle eş zamanlı kitlesel eylemler gerçekleştirilecek.

  • İran İsrail'e saldırdı, Bitcoin sert düştü
    03:41 İran İsrail'e saldırdı, Bitcoin sert düştü

    İran'ın İsrail'e hava saldırısı başlatması sonrası Bitcoin'in fiyatında sert düşüş kaydedildi. Son 24 saatte yüzde 5'ten fazla düşüş gösteren Bitcoin, 63 bin 306 dolar seviyesine kadar geriledi. Yaşanan gerilim diğer kripto para birimlerine de olumsuz yansıdı. Kripto para piyasasının değerinde son 24 saatte yüzde 6,22'lik düşüş görüldü.

  • A101 APEC APX5 150 cc Maxi Scooter Özellikleri ve Fiyatı
    01:09 A101 APEC APX5 150 cc Maxi Scooter Özellikleri ve Fiyatı

    Türkiye'nin önde gelen zincir marketleri, son dönemlerde elektronik ürünler bir yana motosiklet ile de dikkat çekmeye devam ediyor. Son olarak birkaç gün önce APEC APS2 Elektrikli Moped getiren A101, şimdi ise APEC APX5 150 cc Maxi Scooter satmaya hazırlanıyor. A101 tarafından 18 Nisan Perşembe gününden itibaren satılmaya başlanacak APEC APX5 150 cc Maxi Scooter, fiyatı ile dikkat çekti. L3e-A2 kategorisindeki motosikletin azami hızı saatte 95 kilometre. Motor kapasitesi 149,6 cm iken, azami net gücü ve net torku ise sırasıyla 7,6 kW ve 10,7 Nm. A101 tarafından satılacak APEC APX5 150 cc Maxi Scooter'ın fiyatı ise 64 bin 990 TL olarak belirlendi.

  • Çin, telekomünikasyon şirketlerine AMD ve Intel için talimat verdi
    23:09 Çin, telekomünikasyon şirketlerine AMD ve Intel için talimat verdi

    Çin Sanayi ve Bilgi Teknolojileri Bakanlığı, ülkenin önde gelen telekomünikasyon şirketlerine Intel ve AMD gibi ABD'li yarı iletken şirketlerine ait çipleri, sistemlerinden kaldırmalarına yönelik bir talimat verdi. Bu adım, Amerika Birleşik Devletleri'nin Huawei'ye uyguladığı yaptırımlara tepki olarak atıldığı düşünülüyor.

  • 2023 Yılı İşgücü Piyasası Araştırması Sonuçları Açıklandı
    21:10 2023 Yılı İşgücü Piyasası Araştırması Sonuçları Açıklandı

    Türkiye İş ve İşçi Bulma Kurumu (İŞKUR), 2023 Yılı İşgücü Piyasası Araştırması sonuçlarını paylaştı. Araştırmaya göre, geleceğin meslekleri arasında yazılım mühendisi, e-ticaret uzmanı, yapay zeka uzmanı ve bilişim uzmanı yer alıyor. En fazla çalışan temininde güçlük çekilen meslekler ise makineci (dikiş), garson, ahşap mobilya imalat ustası, inşaat işçisi, akaryakıt satış danışmanı ve çelik kaynakçısı olarak belirlendi.

  • Esenyurt'ta bir ATM sahte 100 TL verdi
    17:51 Esenyurt'ta bir ATM sahte 100 TL verdi

    İstanbul Esenyurt'ta bir ATM, para çekmek isteyen birçok vatandaşa sahte para verdi. Sadece 100 TL'lerin sahte olduğunu belirten vatandaşlar o anları kayıt altına alınırken, vatandaşlar çevrede bulunan farklı ATM'lerin de farklı dönemlerde sahte para verdiğini söyledi.


08:47 İsrailli Bakan Ben-Gvir: Şimdi ezici bir saldırıya ihtiyacımız var İsrailli Bakan Ben-Gvir: Şimdi ezici bir saldırıya ihtiyacımız var
08:22 İran’dan İsrail’e ’’Gerçek Vaat’’ operasyonu 300’e yakın füze ve İHA ile saldırdılar İran'dan İsrail'e ''Gerçek Vaat'' operasyonu! 300'e yakın füze ve İHA ile saldırdılar
07:44 Biden’dan Netanyahu’ya çok sert İran uyarısı: Karşı saldırı durumunda biz yokuz Biden'dan Netanyahu'ya çok sert İran uyarısı: Karşı saldırı durumunda biz yokuz
04:10 İran’ın İsrail’e saldırısı Tahran’da coşkuyla kutlandı “Kahrolsun İsrail“ sloganları attılar İran'ın İsrail'e saldırısı Tahran'da coşkuyla kutlandı! "Kahrolsun İsrail" sloganları attılar
00:01 Ürdün, İran’ın İsrail’e yönelik saldırısı sonrası olağanüstü hal ilan etti Ürdün, İran'ın İsrail'e yönelik saldırısı sonrası olağanüstü hal ilan etti
08:05 Bayram ziyaretinden dönen babayla kızı kaza kurbanı Bayram ziyaretinden dönen babayla kızı kaza kurbanı
03:41 İran İsrail’e saldırdı, Bitcoin sert düştü İran İsrail'e saldırdı, Bitcoin sert düştü
02:27 İran’ın saldırısı sonrası THY çok sayıda seferi iptal etti İran'ın saldırısı sonrası THY çok sayıda seferi iptal etti
01:13 İran’dan bölgedeki ülkelere gözdağı: İsrail’e hava sahasını ya da toprağını açanlar kesin cevabımızı alacak İran'dan bölgedeki ülkelere gözdağı: İsrail'e hava sahasını ya da toprağını açanlar kesin cevabımızı alacak
00:16 Lübnan Hizbullah’ı, İsrail’in Demir Kubbe sistemini İHA ile vurdu Lübnan Hizbullah'ı, İsrail'in Demir Kubbe sistemini İHA ile vurdu
23:45 İran’ın İsrail’e saldırısı sonrası ABD’den ilk açıklama: İran’dan gelen tehditlere karşı İsrail’in savunmasını destekleyeceğiz İran'ın İsrail'e saldırısı sonrası ABD'den ilk açıklama: İran'dan gelen tehditlere karşı İsrail'in savunmasını destekleyeceğiz
23:10 İsrail Başbakanı Netanyahu: Kim bize zarar verirse, biz de onlara zarar vereceğiz İsrail Başbakanı Netanyahu: Kim bize zarar verirse, biz de onlara zarar vereceğiz
22:39 Beşiktaş, Teknik Direktör Fernando Santos ile yollarını ayırdı Beşiktaş, Teknik Direktör Fernando Santos ile yollarını ayırdı
21:43 Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, yeni dönemde de Kur’an-ı Kerim’e el basarak yemin etti Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, yeni dönemde de Kur'an-ı Kerim'e el basarak yemin etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.04.2024 09:27:10. #1.11#
SON DAKİKA: Türkiye'de Baba Mesleğini Sürdürenlerin Oranı Artıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement