Türkiye'de Bankalar Kripto Varlık Saklama Hizmeti Sunacak - Son Dakika
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Ekonomi

Türkiye'de Bankalar Kripto Varlık Saklama Hizmeti Sunacak

03.07.2025 11:20
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7 banka, kripto varlık saklama hizmeti için SPK'ya başvurdu. Düzenlemeler hızla ilerliyor.

Türkiye'de bankaların da kripto varlıklar için saklama hizmeti sunmasının önü açılırken, bu hizmet için bugüne kadar Sermaye Piyasası Kuruluna (SPK) 7 banka başvuru yaptı.

AA muhabirinin yaptığı derlemeye göre, Türkiye'de kripto varlık ekosistemini düzenleme çalışmaları tüm hızıyla sürüyor.

İlk olarak geçen yıl çıkarılan düzenlemeyle Türkiye'de kripto varlıklara ilişkin yasal altyapı oluşturuldu.

Bu yıl da SPK tarafından hazırlanan ikincil düzenlemelerle kripto para borsaları olarak da bilinen kripto varlık hizmet sağlayıcılarının (KVHS) kuruluş, işleyiş ve faaliyet süreçleri düzenlendi.

Bu kapsamda, bankaların da kripto varlıklara yönelik saklama hizmeti sunabilmesinin önü açıldı.

Bankaların kripto varlık saklama hizmeti başvurusunun değerlendirilebilmesi için BDDK'nin uygun ön görüşü aranırken, bu kuruluşların 500 milyon lira asgari sermayeye sahip olması gerekiyor.

SPK verilerine göre, şimdiye kadar 11 kuruluş, "saklama kuruluşu" olarak hizmet vermek için başvuruda bulundu. Bazı kripto para borsaları saklama hizmeti için kendi şirketlerini kurarken, bu hizmet için 7 banka da SPK'ye başvurdu.

"Aktörlerin düzenlemelere uygun faaliyet göstermelerine yardımcı olacağız"

Bu kapsamda SPK'ye başvuran bankalardan birisi de Akbank oldu.

Akbank Özel Bankacılık ve Yatırım Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Dalya Kohen, kripto düzenlemelerine paralel şekilde hareket ederek hizmet sağlayıcılara yönelik yenilikçi çözümler sunmayı hedeflediklerini belirtti.

Kohen, dijital varlık saklama hizmetini devreye aldıklarını, bu hizmetle birlikte KVHS'lerin dijital varlıklarını, bankanın sistemlerinde güvenli şekilde saklayacaklarını ve aynı zamanda transfer işlemlerine olanak sağlayacaklarını bildirerek, şu ifadeleri kullandı:

"Önümüzdeki dönemde regülasyonların çizeceği çerçeve içerisinde staking ve tokenizasyon gibi alanlarda da aktif olmayı planlıyoruz. Bu yetkinlikleri hizmet sağlayıcılarına sunarak onların operasyonel yükünü hafifletmeyi ve yenilikçi ürünler geliştirmelerine destek olmayı amaçlıyoruz. Böylece, kripto varlık ekosistemindeki aktörlerin güvenli ve düzenlemelere uygun bir ortamda faaliyet göstermelerine yardımcı olacağız."

Kripto varlıklar ve blok zincir teknolojilerine stratejik bir bakış açısıyla yaklaştıklarını aktaran Kohen, bu alandaki gelişmeleri yakından takip ettiklerini ve potansiyeli önemli gördüklerini söyledi.

Kohen, kripto varlıkların giderek yaygınlaşmasını, ilerleyen dönemde "gerçek dünya varlıklarının tokenize edilmesinin" küresel ölçekte artmasıyla ilişkilendirdiklerini bildirerek, bu yaygınlaşmanın, finansal kapsayıcılığı artırma, işlem maliyetlerini düşürme ve şeffaflığı yükseltme gibi önemli faydalar sağlayacağına inandıklarını anlattı.

Bu dönüşümün aktif parçası olmayı, yenilikçi ve güvenli çözümler sunarak ekosistemin sağlıklı büyümesine katkıda bulunmayı hedeflediklerini dile getiren Kohen, şunları kaydetti:

"Kripto varlıklara yönelik vizyonumuz doğrultusunda mevcut saklama servisimiz ve bunun üzerine inşa edeceğimiz diğer ürün ve hizmetleri, ilgili izinler çerçevesinde farklı pazarlara açma planlarımız bulunuyor. Ayrıca, blok zincir tabanlı finansal ürünlerin geliştirilmesine öncülük etmeyi hedefliyoruz. Bu, merkeziyetsiz finans uygulamalarına entegrasyon, programlanabilir para ve akıllı sözleşme tabanlı finansal çözümler gibi alanları kapsama potansiyeli taşıyor."

Kaynak: AA

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