Türkiye'de Cari Denge Haziran Ayında Fazla Verdi

Ekonomi

(ANKARA) - Türkiye'de cari denge haziran ayında 407 milyon dolar fazla verdi. Cari denge böylece 9 ay sonra ilk defa fazla vermiş oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), haziran ayına ilişkin ödemeler dengesi istatistiklerini yayımladı. Buna göre, haziran ayında cari denge 407 milyon dolar fazla verdi. Altın ve enerji hariç cari işlemler hesabı ise 4 milyar 549 milyon dolar fazla kaydetti.

Ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret açığı 4 milyar 139 milyon dolar oldu. Hizmetler dengesi kaynaklı net girişler 5 milyar 603 milyon dolar seviyesinde gerçekleşti. Bu kalem altında seyahat kaleminden kaynaklanan net gelirler 4 milyar 790 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Birincil gelir dengesi ve ikincil gelir dengesi kalemleri sırasıyla 1 milyar 55 milyon dolar ve 2 milyon dolar net çıkış kaydetti. Doğrudan yatırımlardan kaynaklanan net girişler 447 milyon dolar oldu.

Portföy yatırımları 591 milyon dolar tutarında net giriş kaydetti. Alt kalemler itibarıyla incelendiğinde, yurt dışı yerleşiklerin hisse senedi piyasasında 1 milyar 367 milyon dolar net satış ve devlet iç borçlanma senetleri piyasasında 688 milyon dolar net alış yaptı.

Resmi rezervlerde bu ay 1 milyar 242 milyon dolar net artış yaşandı

Yurt dışındaki tahvil ihraçlarıyla ilgili olarak; bankalar 612 milyon dolar net borçlanma, diğer sektörler ise 468 milyon dolar net geri ödeme gerçekleşti. Diğer yatırımlar altında; yurt içi bankaların yurt dışı muhabirlerindeki efektif ve mevduat varlıkları 4 milyar 438 milyon dolar net artış kaydetti. Yurt dışı bankaların yurt içindeki mevduatları, yabancı para cinsinden 459 milyon dolar ve Türk lirası cinsinden 1 milyar 60 milyon dolar net azalış olmak üzere toplam 1 milyar 519 milyon dolar net azalış kaydetti.

Yurt dışından sağlanan kredilerle ilgili olarak, bankalar ve Genel Hükümet sırasıyla 4 milyar 629 milyon dolar ve 234 milyon dolar net kullanım gerçekleştirmişken, diğer sektörler 226 milyon dolar net geri ödeme oldu. Resmi rezervlerde bu ay 1 milyar 242 milyon dolar net artış yaşandı.