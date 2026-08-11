Türkiye'de Çevrim İçi Eğitim Oranı Yükseldi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Türkiye'de Çevrim İçi Eğitim Oranı Yükseldi

Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye'de internet üzerinden eğitim alan bireylerin oranı 2017'de %6,5'ten %22,9'a çıktı.

Türkiye'de internet üzerinden eğitim alan bireylerin oranı 2017'de yüzde 6,5 iken bu yıl yüzde 22,9'a yükseldi.

AA muhabirinin Türkiye İstatistik Kurumu verilerinden derlediği bilgilere göre, Türkiye'de 16-74 yaş grubundaki bireylerin internet kullanım oranı bu yıl yüzde 92,3 olarak belirlendi. İnternetin genel kullanım oranı geçen yıla göre 1,4 puan arttı.

Bireylerin interneti kullanım amaçları incelendiğinde, internet üzerinden eğitim alanların oranında artış olduğu görüldü.

Telefon, tablet ve bilgisayar gibi teknolojik aletlerin kullanımının yaygınlaşması, çevrim içi eğitimlere her yerden kolayca ulaşılabilmesi, bu alandaki içeriklerin artması, öğrenme faaliyetini dijital mecralara taşıdı.

Kovid-19 salgı döneminde yüz yüze eğitimin sekteye uğraması da eğitimde dijitalleşmeyi hızlandıran unsurlardan biri oldu.

Bu kapsamda, "son 3 ay içinde internet üzerinden eğitim, mesleki ve özel amaçlar için yapılan öğrenme faaliyeti gerçekleştiren bireylerin oranı" 2017'de yüzde 6,5 iken bu yıl yüzde 22,9'a çıktı.

Böylece Türkiye'deki yaklaşık her 4 kişiden birinin internet üzerinden öğrenme faaliyetinde bulunduğu tespit edildi.

Dijital mecrada eğitim alanların oranı bu yıl erkeklerde yüzde 22,4, kadınlarda yüzde 23,5 olarak hesaplandı.

Erkekler daha fazla çevrim içi kurs aldı

Öğrenme faaliyetinin detayları incelendiğinde, Türkiye genelinde çevrim içi kurs alanların oranı 2017'de yüzde 2,5 iken bu yıl yüzde 7,9'a çıktı.

Söz konusu faaliyeti gerçekleştiren erkeklerin oranı bu yıl yüzde 8,1, kadınların oranı yüzde 7,8 oldu.

Türkiye'de kurs dışındaki diğer çevrim içi öğrenme materyallerini kullananların oranı da 10 yıllık dönemde yüzde 4,4'ten yüzde 16,6'ya yükseldi. Bu öğrenme yöntemini kullananların oranı erkeklerde yüzde 16,1, kadınlarda yüzde 17,3 olarak belirlendi.

"Sesli veya görüntülü çevrim içi araçları kullanarak eğitimciler veya öğrencilerle iletişim kurma" oranı da 2017-2026 döneminde yüzde 3,1'den yüzde 11,5'e çıktı. Erkeklerde söz konusu faaliyeti gerçekleştirenlerin oranı yüzde 10,6, kadınlarda yüzde 12,5 olarak hesaplandı.

Kaynak: AA

Teknoloji, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Türkiye'de Çevrim İçi Eğitim Oranı Yükseldi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kötü koku şikayeti, korkunç gerçeği ortaya çıkardı: Ölen kardeşiyle aynı evde yaşamış Kötü koku şikayeti, korkunç gerçeği ortaya çıkardı: Ölen kardeşiyle aynı evde yaşamış
Konya’da ’isyan’ iddiası şehri karıştırdı: Emniyetten açıklama geldi Konya'da 'isyan' iddiası şehri karıştırdı: Emniyetten açıklama geldi
Tayland’da eski milletvekili, teşkilat başkanını öldürdü: Canlı yayına bağlanıp itiraf etti Tayland'da eski milletvekili, teşkilat başkanını öldürdü: Canlı yayına bağlanıp itiraf etti
Yem makinesine kapılan işçi feci şekilde can verdi Yem makinesine kapılan işçi feci şekilde can verdi
Fenerbahçe’nin Sturm Graz kamp kadrosu açıklandı 3 eksik var Fenerbahçe'nin Sturm Graz kamp kadrosu açıklandı! 3 eksik var
Kayıp olarak aranan kadın ormanda ağaca asılı halde bulundu Kayıp olarak aranan kadın ormanda ağaca asılı halde bulundu

11:38
Devrik lider Esad, Suriye’de idama mahkum edildi
Devrik lider Esad, Suriye'de idama mahkum edildi
11:34
O Ses Türkiye şampiyonu Emre Sertkaya’ya bakın: Kıyafet tercihi olay oldu
O Ses Türkiye şampiyonu Emre Sertkaya'ya bakın: Kıyafet tercihi olay oldu
11:19
Meclis kulisinde dikkat çeken diyalog Babacan’ın sözlerine Ala’dan “bambu ağacı“ yanıtı
Meclis kulisinde dikkat çeken diyalog! Babacan'ın sözlerine Ala'dan "bambu ağacı" yanıtı
10:47
Vlahovic Süper Lig devine hayırlı olsun 3 yıllık anlaşma sağlandı
Vlahovic Süper Lig devine hayırlı olsun! 3 yıllık anlaşma sağlandı
09:37
Müge Anlı’dan Süper Lig ekibinin çağrısına bomba yanıt: Hodri Meydan
Müge Anlı'dan Süper Lig ekibinin çağrısına bomba yanıt: Hodri Meydan
09:32
Akaryakıta çifte zam Son dönemin en büyük fiyat artışı geliyor
Akaryakıta çifte zam! Son dönemin en büyük fiyat artışı geliyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.08.2026 11:52:54. #7.12#
SON DAKİKA: Türkiye'de Çevrim İçi Eğitim Oranı Yükseldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.